Неизвестный мужчина напал на компанию молодых людей у Rimi

«Хотя первоначальная информация была спутанной, и звонивший в Центр тревоги был не до конца уверен, шла речь о дубинке или о каком-то иной остром предмете, полиция отреагировала серьезно и на место прибыло несколько патрулей, - комментирует полиция. - Прибывшие в течение одной-двух минут полицейские нападавшего не застали, а прочесав окрестности, его найти не удалось.

По словам другого человека, который находился в одной компании с жертвой нападения, около двух часов ночи они направились в сторону центра города и остановились на автостоянке Rimi рядом с автомойкой.

«В один момент со стороны пятиэтажных домов пришел одетый в темную одежду мужчина, начал кричать через дорогу и подбежал к нам. В тот момент он раскрыл телескопическую трубу, - описал человек из компании. - Сначала мы думали, что он глупо шутит, но за секунду ситуация изменилась и мы бросились бежать в разные стороны. Он нанес двум друзьям несколько ударов, одному из них сломал кость пальца, а другого хлестал дубинкой по спине».

До приезда полиции мужчина скрылся в темноте в кустах между домами. Согласно комментарию полиции, никто из людей на месте не выдвинул претензий и в медицинской помощи никто не нуждался. Однако им было рекомендовано зафиксировать полученные травмы в медицинском учреждении, а затем связаться с полицией для дальнейшего расследования.