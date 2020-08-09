Эстонский журналист в Минске: от ареста меня спас только эстонский паспорт

«В целом в Минске сейчас спокойно, если не считать акций протеста, хотя они очень мирные. Но что тут говорить, если даже песня «Перемен» группы «Кино» здесь приравнена к правонарушению, за ее исполнение очень легко можно попасть в автозак», - рассказал Антон Алексеев.

«Накануне я снимал эти автозаки в центре Минска, около Дворца республики, и мне было сказано немедленно покинуть площадь - иначе меня арестуют, хотя это общественное пространство. Разговор с властями длился полчаса, спас меня только эстонский паспорт - даже аккредитация, выданная МИДом Белоруссии, не очень подействовала на правоохранителей, начальник которых никакое удостоверение мне не показал и вообще был без формы», - отметил Алексеев.