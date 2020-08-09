"Бавария" вновь разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Два гола в составе немецкой команды провел Роберт Левандовский – на 10-й (с пенальти) и 83-й минутах, по одному – Иван Перишич (24) и Корентин Толиссо (76).

Результат первого матча, прошедшего весной в Лондоне, - 3:0 в пользу "Баварии".

Клуб из Мюнхена вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары "Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания).