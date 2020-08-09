"Барселона" выиграла у "Наполи" и прошла в четвертьфинал ЛЧ

На 10-й минуте каталонцев вывел вперед Клеман Лангле, на 23-й Лионель Месси укрепил преимущество в счете. На первой компенсированной к первому минуте тайму Луис Суарес довел счет до крупного. Через четыре минуты, еще до перерыва, пенальти били уже по воротам "Барселоны": точным ударом отметился Лоренцо Инсинье.