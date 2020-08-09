Паэт: Лукашенко точно останется президентом Белоруссии

Депутат Европарламента Урмас Паэт считает, что поражение Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии исключено.
«Лукашенко позволил арестовать потенциальных конкурентов и подвергнуть их иным преследованиям. Сейчас пришла информация, чтобы все каналы соцсетей в Белоруссии не работают», - написал Урмас Паэт в соцсети.
В Белоруссии в основной день голосования на выборах президента появились проблемы с доступом в интернет. Об этом сообщил корреспондент РБК, также о сбоях в работе Сети со ссылкой на сообщения граждан рассказал портал Tyt.by.
«Поскольку международных наблюдателей нет, то весьма вероятно, что какие будут результаты выборов и что Лукашенко останется у власти. Недавно он заявил, что не выпустит Беларусь из рук», - сказал Паэт.
«Однако предвыборный период принес в Беларусь определенное социальное пробуждение. Вопрос в том, как долго оно сможет продержаться в страхе репрессий после сегодняшнего дня», - добавил Паэт.