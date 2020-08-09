Видео ⟩ У посольства Белоруссии в Москве километровые очереди

Желающие проголосовать на выборах президента Белоруссии выстроились в гигантскую очередь у входа в посольство Республики Беларусь на улице Маросейка в Москве. Глава Центризбиркома заявила, что сроки окончания голосования не будут переноситься из-за очередей.
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что очереди на отдельных избирательных участках являются организованной провокацией со стороны протестного электората.
"Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика", - сказала она в эфире телеканала СТВ.
По ее словам, эти действия являются "самым настоящим саботажем, организованной провокацией". "Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди", - отметила Ермошина.
Очередь от посольства Беларуси на Маросейке растянулась до Мясницкой улицы. Вот как это выглядит— Дождь (@tvrain) August 9, 2020
Видео: Артём Миндрин / Дождь pic.twitter.com/I7fDtZtHS4
Километровые очереди перед посольством Белоруссии в Москве связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне COVID-19, поскольку есть ограничение по одномоментному нахождению людей на участке, объяснили в посольстве Белоруссии.
По состоянию на 18:00 на выборах президента Белоруссии проголосовали 79% избирателей, сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в ходе стрима в воскресенье.