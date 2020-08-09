Видео ⟩ Силовики перекрывают центральные улицы Минска, главные здания и площади оцеплены солдатами
К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси в центре Минска замечены колонны техники: автозаки, водометы, автобусы и бусы, пишет Tut.by. Главные здания и площади в центре Минска оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами.
ОМОН перекрыл тротуар около Главпочтамта pic.twitter.com/SkzOiKZiZg— Еврорадио (@euroradio_ru) August 9, 2020
Очевидцы на улицах Минска и корреспонденты Би-би-си сообщают, что усилено оцепление у здания Администрации президента Беларуси. Возле расположенного рядом Дома офицеров - военная техника, кунштюк с бойцами, машины "Барьер", предназначенные для рассеивания толпы, скорые и пожарные машины. На проспекте Независимости - в самом центре Минска - прекратил работу "Макдональдс". Закрываются входы в расположенный рядом универсам «Центральный».