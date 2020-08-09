Видео ⟩ Силовики перекрывают центральные улицы Минска, главные здания и площади оцеплены солдатами

Очевидцы на улицах Минска и корреспонденты Би-би-си сообщают, что усилено оцепление у здания Администрации президента Беларуси. Возле расположенного рядом Дома офицеров - военная техника, кунштюк с бойцами, машины "Барьер", предназначенные для рассеивания толпы, скорые и пожарные машины. На проспекте Независимости - в самом центре Минска - прекратил работу "Макдональдс". Закрываются входы в расположенный рядом универсам «Центральный».