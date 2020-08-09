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Видео ⟩ В Минске начали задерживать людей
Силовики перекрыли центральные улицы Минска, главные здания и площади

Минск, 9 августа

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Главные здания и площади в центре Минска были оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами еще до окончания голосования на выборах в Белоруссии. После окончания голосования в 20:00 в Белоруссии многие люди так и не успели проголосовать.

По данным государственного экзит-пола Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента Белоруссии. Светлана Тихановская получает, предварительно, 6,8% голосов. 

По данным "Радио Свобода", которое поговорило с организаторами независимых экзит-полов, Тихановская набирает более 71% на участках за пределами Беларуси. Лукашенко — 10,09%.

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