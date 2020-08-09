Вс, 9.08.2020
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Департамент здоровья: носить маску в многолюдных местах уместно

Маска.

ФОТО: Tairo Lutter

В Париже восстановили "масочный режим", с завтрашнего дня ношение масок в некоторых районах и городах французской столицы обязательно. Эстонский Департамент здоровья считает, что носить маску в помещениях у нас в стране было бы уместно.

Глава пресс-службы Департамента здоровья Симмо Саар сказал в интервью "Актуальной камере", что по оценке Департамента здоровья, в помещениях, где многолюдно, носить маску было бы подобающе. 

"Если мы посмотрим на резервы здравоохранения, посмотрим на то, что доступно в больницах, что в государстве, что есть у Департамента здоровья, тогда да, я могу сказать, что мы можем справиться", - объясняет Саар, что нехватки в средствах защиты нет.

"Если мы говорим о розничной торговле и о том, что предлагают сегодня аптеки и магазины, то здесь всё зависит от предприятий, которые являются нашими поставщиками. Если спрос в мире резко растет, то, конечно, это может означать трудности с поставками", - добавил Саар.

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