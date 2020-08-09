Департамент здоровья: носить маску в многолюдных местах уместно

В Париже восстановили "масочный режим", с завтрашнего дня ношение масок в некоторых районах и городах французской столицы обязательно. Эстонский Департамент здоровья считает, что носить маску в помещениях у нас в стране было бы уместно.
Глава пресс-службы Департамента здоровья Симмо Саар сказал в интервью "Актуальной камере", что по оценке Департамента здоровья, в помещениях, где многолюдно, носить маску было бы подобающе.
"Если мы посмотрим на резервы здравоохранения, посмотрим на то, что доступно в больницах, что в государстве, что есть у Департамента здоровья, тогда да, я могу сказать, что мы можем справиться", - объясняет Саар, что нехватки в средствах защиты нет.
"Если мы говорим о розничной торговле и о том, что предлагают сегодня аптеки и магазины, то здесь всё зависит от предприятий, которые являются нашими поставщиками. Если спрос в мире резко растет, то, конечно, это может означать трудности с поставками", - добавил Саар.