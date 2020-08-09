Департамент здоровья: носить маску в многолюдных местах уместно

Глава пресс-службы Департамента здоровья Симмо Саар сказал в интервью "Актуальной камере", что по оценке Департамента здоровья, в помещениях, где многолюдно, носить маску было бы подобающе.

"Если мы посмотрим на резервы здравоохранения, посмотрим на то, что доступно в больницах, что в государстве, что есть у Департамента здоровья, тогда да, я могу сказать, что мы можем справиться", - объясняет Саар, что нехватки в средствах защиты нет.