Анетт Контавейт поднялась на 20-е место в рейтинге WTA

В воскресенье вечером в финальном матче она в двух сетах уступила 23-летней француженке Фионе Ферро - 2:6, 5:7.

На турнире в Палермо 24-летняя эстонка была посеяна под четвертым номером, в полуфинале она оказалась сильнее первого номера посева Петры Мартич из Хорватии - 6:2, 6:4.

Теннисный сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, турнир в Палермо стал первым после паузы.