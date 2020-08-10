Анетт Контавейт поднялась на 20-е место в рейтинге WTA

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не смогла выиграть теннисный турнир в Палермо, но улучшила свое положение в рейтинге WTA, пишет Rus.ERR.
В воскресенье вечером в финальном матче она в двух сетах уступила 23-летней француженке Фионе Ферро - 2:6, 5:7.
На турнире в Палермо 24-летняя эстонка была посеяна под четвертым номером, в полуфинале она оказалась сильнее первого номера посева Петры Мартич из Хорватии - 6:2, 6:4.
Теннисный сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, турнир в Палермо стал первым после паузы.
В понедельник, 10 августа, впервые за много месяцев был обновлен и рейтинг WTA, в котором Анетт Контавейт поднялась с 22-го на 20-е место.