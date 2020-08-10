Сегодня, 10 августа, в Пыхья-Таллинне начинается ремонт внутриквартальных дорог на шести участках. Стоимость работ составит более 400 000 евро, сообщили в пресс-службе районной управы.
«В этом году в ходе восстановительного ремонта внутриквартальных дорог будут обновлены улицы Сауэ, Пебре, Калури и Набра. Также будут отремонтированы дороги перед домами на Пельгуранна, 49 и Пухангу, 31а-43», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что ремонт дорог начнется с улицы Сауэ, а все работы закончатся в октябре.
Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием.
В ходе восстановительного ремонта будет обновлен асфальт примерно на 12 000 квадратных метров дорог. Будут отремонтированы проезжие части и тротуары, заменены старые бордюры, установлены канализационные колодцы нового «плавающего» типа и произведена санитарная обрезка деревьев. Одновременно с дорожными работами AS Tallinna Vesi отремонтирует технические сети, принадлежащие водоканалу.
Работы выполняет предприятие Infraroad OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства