В Пыхья-Таллинне начинается ремонт внутриквартальных дорог

«В этом году в ходе восстановительного ремонта внутриквартальных дорог будут обновлены улицы Сауэ, Пебре, Калури и Набра. Также будут отремонтированы дороги перед домами на Пельгуранна, 49 и Пухангу, 31а-43», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что ремонт дорог начнется с улицы Сауэ, а все работы закончатся в октябре.