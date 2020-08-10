Экспорт товаров восстановился до уровня прошлого года

В июне из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,2 млрд евро и на такую же сумму в Эстонию импортировано товаров. Дефицит товарообмена составил 11 млн евро, что в сравнении с тем же периодом прошлого года на 97 млн евро меньше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, после резкого спада, обусловленного глобальной пандемией, экспорт товаров в июне восстановился до уровня прошлого года. «На восстановление экспорта наибольшее влияние оказали деревообрабатывающая и металлургическая промышленность. Во втором квартале на товарообмен в целом более всего повлияло сокращение экспорта и импорта транспортных средств и минеральной продукции. Что касается стран, больше всего сократился экспорт товаров в Нидерланды и США, а импорт – из Швеции и Литвы», – пояснила Пуура.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в июне по-прежнему была Финляндия, далее следуют Швеция и Латвия. Более всего увеличился экспорт в Австралию (на 41 млн евро) и Саудовскую Аравию (на 22 млн евро). В оба государства вывозилось больше, по сравнению с прошлым годом, минеральной продукции (моторное топливо и масло). Значительнее всего сократился экспорт в США (на 42 млн евро) и Данию (на 34 млн евро). В сравнении с прошлым годом, в США меньше вывозилось электрообрудования, а в Данию сократился в основном вывоз сланцевого топливного масла.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, минеральная продукция, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с июнем прошлого года, увеличился экспорт как древесины и изделий из древесины, так и металла и изделий из металла (на 10 млн евро). Более всего (на 30 млн евро) сократился вывоз транспортных средств.

Доля товаров эстонского происхождения составила в марте 71% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с июнем прошлого года вывоз эстонских товаров уменьшился на 2% и ре-экспорт вырос на 3%. Наиболее сократился экспорт отечественного топлива.

В июне больше всего товаров импортировалось из Финляндии, Германии и Латвии. Ввоз товаров наиболее сократился из Швеции (на 37 млн евро) и Литвы (на 34 млн евро). Из Швеции значительнее всего уменьшился ввоз электрооборудования и транспортных средств, из Литвы – минеральной продукции. Импорт товаров наиболее увеличился из Китая (на 19 млн евро), откуда больше ввозилось электрооборудования и медицинских средств защиты.

Из товаров в Эстонию импортировалось больше всего электрооборудования, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также минеральной продукции и механических машин. Более всего сократился ввоз минеральной продукции и транспортных средств, при этом увеличился импорт драгоценных металлов.