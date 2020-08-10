Видео ⟩ В ворота "Спартака" назначили два неоднозначных пенальти: Федун обещает снять команду с чемпионата

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата, пусть играют без нас, - приводит слова владельца "Спартака" Леонида Федуна "Спорт-Экспресс". - В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен".

"У меня просто нет слов, - продолжает тему бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев. - Уверен, что такие же чувства у миллионов болельщиков, которые смотрели этот матч. Не только у спартаковских болельщиков, а у всех. Такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах. Мне жалко ребят! Не все у "Спартака" было здорово, но свои три очка команда заработала! Я никогда не был против VAR, а когда работал тренером, даже мечтал о нем. Теперь не пойму зачем".