Катастрофа унесла жизни 14 человек и саму авиакомпанию

Copterline начала летать между Таллинном и Хельсинки в 2000 году, и все было хорошо до 10 августа 2005 года, когда вертолет фирмы упал в море из-за неисправности переднего ротора. Следственная комиссия выяснила, что из-за поломки переднего двигателя главного ротора двигатель начал неуправляемо тянуть, вертолет внезапно изменил положение, а пилоты больше не смогли ни обычными методами управления, ни с помощью физической силы взять машину под контроль.

Негативная репутация бренда

В 2008 году Copterline возобновил полеты, но вновь прервал их в том же году по экономическим причинам. Третью попытку организовать вертолетное сообщение между столицами Эстонии и Финляндии предприняли в 2011 году. И тогда направление не начало работать, а фирма прекратила полеты в 2012 году. До объявления банкротства в 2016 году Copterline перевозил работников буровых установок на Северном море.

Бывший исполнительный директор Copterline Тынис Лепп признал, что после катастрофы у вертолетного сообщения между Таллинном и Хельсинки сложилась очень негативная репутация: «Если ты говоришь слова: вертолет, Таллинн и Хельсинки, то все сразу вспоминают крушение. Для того чтобы это направление когда-то вновь открыть, прежде всего, нужно изменить направление воспоминаний людей и проделать большую работу над брендом».

Гибель парома «Эстония» не прервала паромное сообщение между Таллинном и Стокгольмом, и большую роль в восстановлении сообщения сыграло то, что судоходная компания Estline прекратила деятельность: «Катастрофа „Эстонии“ была катастрофой Estline, но не катастрофой Tallink».

По словам Леппа, если смотреть рационально, то у вертолетного сообщения между Таллинном и Хельсинки есть рынок: «Необходимое количество людей имеется, единственное, что нужно – поддерживать это направление. За вертолетами дело не станет, да и пилотов в мире достаточно. Бренд на этом направлении – самое главное дело. Но, конечно, этим должны заниматься другие люди и совершенно под другим названием».

Он отметил, что расположение Таллинна и Хельсинки уникально в мире, поскольку столицы находятся очень близко друг от друга, но на машине или поезде туда не попасть: «Также на вертолете летали между Мальмё и Копенгагеном, но это направление закрылось после строительства моста между Швецией и Данией. Между Гонконгом и Макао тоже было вертолетное сообщение, но я не в курсе, работает ли оно сейчас. Если можно доехать на поезде или на машине, то это и делают, но между Таллинном и Хельсинки такой возможности нет».

Через залив и обратно

В лучшие свои дни Copterline перевозил из Таллинна в Хельсинки 80 человек в день, и столько же в обратном направлении. Лепп уверен, что и сегодня можно было бы найти клиентуру аналогичного объема. Например, потенциальными клиентами являются бизнесмены, которым необходимо попасть в Хельсинки на совещание, но которые не хотят после встречи потратить целый день в столице северных соседей.