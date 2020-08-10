Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 19,8 млн

По данным на утро воскресенья этот показатель составлял 259 470 человек.

В то же время, как сообщил портал Worldometer, специализирующийся на статистке по важнейшим мировым событиям, число инфицированных в мире на утро понедельника уже превысило 20 млн.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 731 326 против 726 781 по состоянию на утро воскресенья.

Более миллиона заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 понедельника суммарно выявлено 5 044 864 заболевших, (рост за сутки на 46 938), скончались 162 938 (рост на 515), излечились более 1,65 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 3 035 422 (рост на 23 010), умерли 101 049 (рост на 572), вылечены более 2,35 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся выросло более чем на 62 тыс. и достигло 2 215 074, число летальных исходов за сутки увеличилось на 1007 случаев до 44 386, выздоровели более 1,5 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 52 298 человек, суточный прирост составил 292, заразились 480 тыс. 278, поправились более 384 тысяч.