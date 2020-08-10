Подавлен и глубоко потрясен случившимся

Речь идет о раздвоенности, если хотите, социального порядка. С одной стороны – преступление, чудовищность которого абсолютна, можно даже сказать – идеальна в своей совершенной, безграничной абсурдности. Не по злому умыслу, не по предварительному сговору, не из корыстных побуждений, не из ревности, даже не по халатности или какой-то еще объяснимой причине. Просто убийство в чистом виде. Убийство из убийств, как ни бесчеловечны в корне все убийства…

Просто… так получилось

Просто стояли себе люди на остановке, средь бела дня, ждали автобуса. Никого не трогали, ни о чем таком не думали, просто стояли и ждали автобуса. И, как в дурном блокбастере, прилетел – в буквальном смысле! – со стороны дороги, перепрыгнув через преграды, обыкновенный, в общем-то, автомобиль. Не ракета, не снаряд, просто BMW… Ну, белый внедорожник. Но не до такой же степени!

И в какие-то доли секунды двух человек не стало. Просто не стало – и всё!..

А за рулем убившего их летучего внедорожника сидел, как сообщается в СМИ, практически не пострадавший от этого ДТП молодой человек двадцати лет с парадоксальным именем Иса.

В исламе Иса ибн Марьям аль-Масих (Иса сын Марии мессия) – тот же Иисус, которого мусульмане хоть и не признают богочеловеком, воплощением Господа в его земном обличии, но почитают больше, чем других своих пророков.

И вот: Иисус за рулем несущегося на бешеной скорости автомобиля врезается в толпу, чтобы убить двоих…

Нет, не специально, ни в коем случае! Просто так получилось…

Может, и хотелось бы абсурднее, но некуда. Разве что взрыв селитры в Бейруте.

Говорить в данной ситуации о трагической случайности представляется неуместным. Даже если принять версию водителя BMW, утверждающего, что скорость его автомобиля в момент аварии была не около двухсот километров в час, как это следует из заключения экспертов, а «не более» 120, то все равно налицо почти двукратное (!) превышение допустимой на данном участке дороги скорости. Не на 10-15, и даже не на двадцать, а на пятьдесят километров. И не на пустынной загородной трассе, где на кону только движимое имущество и собственная жизнь водителя, а на оживленной городской магистрали, рядом с многолюдным торговым центром.

В таких условиях любой сидящий за рулем человек, каким бы бесшабашным он ни был, не может не понимать, что он нарушает правила, и это уже само по себе автоматически переводит его действия из разряда случайных в разряд умышленных. Со всеми «вытекающими» последствиями…

Знаете, каким он парнем был?