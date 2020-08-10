Подавлен и глубоко потрясен случившимся

Всякий раз, проезжая мимо этого места на столичной магистрали Лаагна-теэ, где 20 июня была подло – иного слова не придумаешь – оборвана жизнь двух человек, а еще пятерым, не считая собаки, нанесены травмы разной степени тяжести, у меня возникает ощущение раздвоенности. Не раздвоения личности, с клиникой у меня все в порядке.
Речь идет о раздвоенности, если хотите, социального порядка. С одной стороны – преступление, чудовищность которого абсолютна, можно даже сказать – идеальна в своей совершенной, безграничной абсурдности. Не по злому умыслу, не по предварительному сговору, не из корыстных побуждений, не из ревности, даже не по халатности или какой-то еще объяснимой причине. Просто убийство в чистом виде. Убийство из убийств, как ни бесчеловечны в корне все убийства…
Просто… так получилось
Просто стояли себе люди на остановке, средь бела дня, ждали автобуса. Никого не трогали, ни о чем таком не думали, просто стояли и ждали автобуса. И, как в дурном блокбастере, прилетел – в буквальном смысле! – со стороны дороги, перепрыгнув через преграды, обыкновенный, в общем-то, автомобиль. Не ракета, не снаряд, просто BMW… Ну, белый внедорожник. Но не до такой же степени!
И в какие-то доли секунды двух человек не стало. Просто не стало – и всё!..
А за рулем убившего их летучего внедорожника сидел, как сообщается в СМИ, практически не пострадавший от этого ДТП молодой человек двадцати лет с парадоксальным именем Иса.
В исламе Иса ибн Марьям аль-Масих (Иса сын Марии мессия) – тот же Иисус, которого мусульмане хоть и не признают богочеловеком, воплощением Господа в его земном обличии, но почитают больше, чем других своих пророков.
И вот: Иисус за рулем несущегося на бешеной скорости автомобиля врезается в толпу, чтобы убить двоих…
Нет, не специально, ни в коем случае! Просто так получилось…
Может, и хотелось бы абсурднее, но некуда. Разве что взрыв селитры в Бейруте.
Говорить в данной ситуации о трагической случайности представляется неуместным. Даже если принять версию водителя BMW, утверждающего, что скорость его автомобиля в момент аварии была не около двухсот километров в час, как это следует из заключения экспертов, а «не более» 120, то все равно налицо почти двукратное (!) превышение допустимой на данном участке дороги скорости. Не на 10-15, и даже не на двадцать, а на пятьдесят километров. И не на пустынной загородной трассе, где на кону только движимое имущество и собственная жизнь водителя, а на оживленной городской магистрали, рядом с многолюдным торговым центром.
В таких условиях любой сидящий за рулем человек, каким бы бесшабашным он ни был, не может не понимать, что он нарушает правила, и это уже само по себе автоматически переводит его действия из разряда случайных в разряд умышленных. Со всеми «вытекающими» последствиями…
Знаете, каким он парнем был?
Согласно требованиям закона, действующего в демократическом обществе, любому человеку, которого подозревают или обвиняют в совершении (извините за канцелярские обороты) того или иного противоправного действия, полагается защита. Неважно, совершено это действие умышленно или случайно.
Назначенный таковым Халилову присяжный адвокат Владимир Садеков, комментируя решение Таллиннского окружного суда оставить его подзащитного под стражей, пообещал обжаловать это решение в установленном порядке. Это не только его право, но и профессиональная обязанность, которая не просто допускается, но и предусматривается законом. И это нормально.
Далее защитник, обосновывая свое мнение, сообщает, что его клиент «подавлен и глубоко потрясен случившимся; он находится в крайне тяжелом моральном состоянии». Тоже абсолютно понятно. Было бы по меньшей мере странно, если бы адвокат утверждал, будто подзащитный на седьмом небе от радости и испытывает чувство гордости по поводу случившегося. Жалко парнишку…
Аргументируя необходимость изменить меру пресечения Халилову и отпустить его на свободу, взяв с него подписку о невыезде или надев на него электронный браслет, адвокат Садеков сетует, что о его подзащитном силами СМИ у общественности составлено предвзятое мнение как о преступнике, мажоре, «но только так можно продать эту тему. Никто и не думает узнать, каким на самом деле является этот человек».
То есть сообщения в масс-медиа о случившемся, как и о предыдущих эпизодах, так или иначе связанных с именем Исы Халилова, – это не информация для той же общественности, а просто желание как можно выгоднее продать новость… А кому? И зачем? И почему, собственно, нам должно быть интересно, каков этот человек на самом деле? И на каком таком «самом»? А если узнаем, то разве от этого воскреснут погибшие? Выздоровеют покалеченные?
Судя по многочисленным прямым и косвенным признакам, Иса Халилов и его ближайшее окружение – люди отнюдь не бедные. В этой связи уместно напомнить слова его небесного покровителя: «В богатстве столько вреда… Его обладатель не защищен от высокомерия и надменности».
Впрочем, вряд ли этот Иса вообще знает, в честь кого дано ему его имя.
Такие дела…
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