Сравнение зарплат: какую зарплату предлагают на популярных должностях?

Как выяснилось из обзора опубликованных на портале CVKeskus.ee за последние два месяца объявлений о работе с указанием зарплаты, самую высокую зарплату предлагают разработчикам программного обеспечения, средняя предлагаемая им зарплата превышает границу в 4000 евро. В данный момент на портале опубликовано 704 предложения о работе с указанием зарплаты.
В июле наибольший интерес представляли объявления на должности комплектовщика товара, офисного ассистента и работников по обслуживанию клиентов. В конкурсах с самым большим числом участников насчитывалось более 1000 человек. Однако в сравнении предлагаемых зарплат популярные должности входят скорее во вторую половину рейтинга.
Сравнение зарплат, открыто предлагаемых в объявлениях о работе, показывает, что больше всего могут зарабатывать разработчики программного обеспечения, предлагаемая им зарплата находится в интервале 3000–4100 евро.
За ИТ-специалистами в рейтинге предложений о работе с указанием зарплаты следуют объявления строительного сектора. В среднем руководителям объектов предлагается зарплата в интервале 2000–2400 евро, а сметчикам – в интервале 1700–2300 евро. Уровня в 2000 евро достигают также зарплаты, предлагаемые менеджерам по продажам, которые в среднем составляют 1300–2300 евро, юристам предлагаются зарплаты 1500–2000 евро.
На вершине рейтинга зарплат оказались еще две строительные должности – сварщики и электрики. Предлагаемые им в объявлениях зарплаты составляют 1500–1900 евро для электриков и 1400–1750 евро для сварщиков. Зарплата, предлагаемая торговым представителям, в среднем составляет 1100–1900 евро.
Зарплату выше средней по Эстонии предлагают также медсестрам и бухгалтерам, она составляет в среднем 1600–1700 евро брутто для медсестер и 1500–1700 евро брутто для бухгалтеров.
Предлагаемая в объявлениях зарплата учителям составляет в среднем 1300–1350 евро, ассистентам отдела маркетинга и специалистам по маркетингу – 1250–1300 евро, поварам – 1100–1300 евро, комплектовщикам товара – 1000–1300 евро, курьерам – 1000-1200 евро и офисным ассистентам также 1000–1200 евро.
Зарплата, предлагаемая работникам по обслуживанию клиентов, начинается с 850 евро и достигает 1100 евро, работникам сферы уборки – от 700 евро до 950 евро.
«Работодатели, которые публикуют в объявлениях о работе интервал зарплат, тем самым увеличивают число участников в конкурсе и благодаря большему выбору могут принимать лучшие решения в области найма персонала. Кроме того, ускоряется и процесс найма, поскольку кандидат осведомлен об условиях зарплаты еще на этапе принятия решения участвовать в конкурсе», – считает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и призывает работодателей оглашать в объявлениях о работе размер зарплаты.
Статистика сравнения зарплат основывается на 1332 предложениях о работе с указанием зарплаты, которые были опубликованы на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee за прошедшие два месяца (с 10 июня по 7 августа 2020 г.).
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