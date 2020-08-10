Цены на нефть начали расти

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:21 в понедельник составляет $44,89 за баррель, что на $0,49 (1,10%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,69 (1,5%), до $44,4 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,61 (1,48%), до $41,83 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,73 (1,7%), до $41,22 за баррель.

Один из указов Трампа частично возвращает дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

Относительно благоприятная реакция рисковых активов в понедельник позволяет предположить, что инвесторы надеются, что выплаты обеспечат экономике и населению поддержку до того, как Конгресс примет меры, говорят эксперты Axicorp.

В центре внимания нефтяного рынка на этой неделе будут переговоры США и Китая о торговле, на которой, как ожидается, будет обсуждать импорт КНР энергоносителей.