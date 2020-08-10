Фермеры Эстонии: нельзя высылать из страны украинцев, попавших под подозрение во время полицейского рейда

Департамент здоровья обвиняет рабочих в том, что, несмотря на обусловленный карантином запрет, они работали. Фермеры в свою очередь утверждают, что украинцы не занимались земледелием, а всего лишь убирали свои жилые помещения.

«Мы выполнили распоряжения со стороны государства и наша рабочая сила свободна от вируса, но теперь нашим людям велено покинуть страну, так как в конце прошлого месяца во время полицейского рейда они не лежали на кроватях в местах проведения карантина, а убирали помещения, предназначенные для жизни», - объяснил владелец хутора Нопри Тийт Нийло.

«Нигде не было написано, что люди должны сидеть в местах проведения карантина сложа руки. Рабочие две недели были в самоизоляции, никто из них в это время не выполнял рабочих обязанностей и не находился в общественном пространстве», - отметил он.

«Как рейд, так и последующее производство сбили с толку работников и работодателей. Четверо наших людей должны в течение семи дней покинуть зону Шенгена, в то же время они могут оспорить распоряжение о выезде в течение 30 дней, - рассказал исполнительный директор Plantex AS Андрес Аган. - Мужики здоровы, как быки и хотят работать, выполнить приказ и улететь домой они не могут, поскольку авиасообщение с Украиной приостановлено — ситуация абсурдная».

«Мы взяли на себя расходы за перелет, тестирование на наличие вируса и карантин и полагали, что после этого украинцы смогут работать в стране предусмотренное время, - подчеркнул владелец OÜ Hobulased Прийт Оямаа. - Жестокое отношение ведомств поражает, прибывшие спецрейсом рабочие, видимо, единственные, о местонахождении и состоянии здоровья которых государство так хорошо знает. Если их вышлют из страны, с поиском работников вновь придется начинать с нуля».

Напомним, что 21 июля спецрейсом, заказанным Сельскохозяйственной и торговой палатой, в Эстонию прибыло 160 сезонных рабочих с Украины . Сразу же в Таллиннском аэропорту они сдали анализы на коронавирус, после чего две недели они провели в карантине, а затем повторно были протестированы. Девяти признанным здоровыми украинцам Департамент полиции и погранохраны дал распоряжение покинуть страну.