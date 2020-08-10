Пн, 10.08.2020
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  • Бывший армянский футболист "Транса" в возрасте 34 лет скончался от остановки сердца

Бывший армянский футболист "Транса" в возрасте 34 лет скончался от остановки сердца

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В воскресенье, 9 августа, в возрасте 34 лет скончался армянский футболист и тренер Левон Касабоглян, который в сезоне 2010 выступал в чемпионате Эстонии за нарвский "Транс", пишет Rus.ERR.

О смерти Касабогляна, работавшего тренером в Казахстане, сообщил официальный сайт ереванского футбольного клуба "Арарат".

По данным армянских СМИ, Левон Касабоглян умер от остановки сердца.

Летом 2010 года Касабоглян подписал контракт с нарвским "Трансом", но пробиться в основной состав команды не сумел. В том чемпионате он выходил на замену в шести поединках, в которых забил 2 гола.

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