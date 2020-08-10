Эксперт рассказал, какие квартиры продаются лучше всего

По словам руководителя партнерских отношений Luminor Кристьяна Ясинского, как банковская статистика, так и статистика партнеров по продаже недвижимости показала, что во время чрезвычайного положения на какой-то момент добавилась еще четвертая группа – покупатели коттеджей или загородных домов.

«Первое жилье обычно покупается самостоятельно или с помощью родителей. В основном, предпочтение отдается квартирам вторичного рынка. В новостройках первое жилье покупается реже, потому что там цена квадратного метра слишком высока, – сказал руководитель партнерских отношений Luminor Кристьян Ясинский. - Чем ближе к осени, тем больше мы видим, что квартиры в Таллинне и Тарту в основном продаются в районе университетов. Например, 1-2-комнатная квартира, выставленная на продажу возле TalTech, продается очень быстро. Быстро находят покупателя и квартиры в центре города».

Вторая группа – соискатели жилищного кредита, которые хотят заменить существующее жилье. «В большинстве случаев они хотят иметь похожее, но более новое и качественное жилье. Многие хотят жить в прежнем, привычном районе, и просто хотят купить новую и, возможно, даже большую по площади квартиру – но уже в новом жилом комплексе, возведенном в том же районе. Но есть и те, кто хочет переехать поближе к центру города или, наоборот – в более тихую загородную квартиру», – пояснил Ясинский.

Что касается людей, которые покупают квартиру с целью инвестирования, то, по словам Ясинского, для них особенно важна хорошая доходность от аренды. «В Мустамяэ покупают много квартир. Это популярная недвижимость для сдачи в аренду как среди жителей Эстонии, так и среди иностранных студентов. Выбор в основном основан на доходности, а состояние и цена не так важны», – отметил он и добавил, что среди инвесторов популярны также микроквартиры.

Ясинский отметил, что во время чрезвычайного положения больше стала цениться сельская местность. «Загородные дома и коттеджи начали интересовать тех людей, у которых появилась возможность в связи с чрезвычайным положением работать удаленно. Спрос на загородные дома в какой-то момент резко вырос, но в последние месяцы существенного роста здесь не произошло», – добавил он.