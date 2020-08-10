Пн, 10.08.2020
Историческая память – категория относительная и всегда апеллирующая к настоящему. Мария Сморжевских-Смирнова

Fiat столкнулся с BMW и уехал с места ДТП

Фото иллюстративное.

ФОТО: Margus Ansu

В воскресенье, 9 августа, около 21.30 произошло ДТП на 150-м километре Йыхви-Тарту-Валга вблизи Ныо: автомобиль Fiat по неизвестной причине отклонился в сторону и выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW.

BMW же вез на буксире другой автомобиль. После столкновения водитель Fiat покинул место аварии, а полицейские развернули его поиски. На данный момент сообщается, что в аварии никто не пострадал.

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