Лиги: в настоящий момент очевидно, что министр финансов скрывает информацию и избегает давать отчет о своих действиях

«Мы надеемся на этот раз получить информацию о том, какие трудности в рамках правового сотрудничества между США и Эстонией и внутри правительства привели к тому, что министр финансов взял на себя нетипичную для его должности роль и начал работать независимо от государственных структур Эстонии и при поддержке посредника из США», – сказал председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Юрген Лиги. По его словам, комиссии также надеются получить больше информации о личности посредника и найме его на работу. «В настоящий момент очевидно, что министр финансов скрывает информацию и избегает давать отчет о своих действиях, в то время как премьер-министр ссылается на ответственность министра финансов, а не правительства», – добавил Лиги.