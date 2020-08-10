Лиги: в настоящий момент очевидно, что министр финансов скрывает информацию и избегает давать отчет о своих действиях

Сегодня специальная комиссия по контролю государственного бюджета и специальная комиссия по борьбе с коррупцией организуют внеочередное совместное заседание для обсуждения договора c адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan, который был заключен министром финансов Мартином Хельме.
На заседание приглашены премьер-министр Юри Ратас, ведущий государственный прокурор отдела Государственной прокуратуры по обвинению Таави Перн и председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер.
«Мы надеемся на этот раз получить информацию о том, какие трудности в рамках правового сотрудничества между США и Эстонией и внутри правительства привели к тому, что министр финансов взял на себя нетипичную для его должности роль и начал работать независимо от государственных структур Эстонии и при поддержке посредника из США», – сказал председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Юрген Лиги. По его словам, комиссии также надеются получить больше информации о личности посредника и найме его на работу. «В настоящий момент очевидно, что министр финансов скрывает информацию и избегает давать отчет о своих действиях, в то время как премьер-министр ссылается на ответственность министра финансов, а не правительства», – добавил Лиги.
«Мы должны полностью прояснить вопрос о договоре между Эстонской Республикой и адвокатским бюро из США. Это касается как возможного использования влияния, так и препятствия отмыванию денег, обеспечения безопасности и использования государственных средств, – сказала председатель специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк. – Задача Рийгикогу – осуществлять парламентский контроль. Надеюсь, что этот процесс покажет, как в будущем будет выглядеть общение между правительством и парламентскими комиссиями, в том числе – комиссиями, где ведущую роль играет оппозиция».
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