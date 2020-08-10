«Эстония же э-государство. Как же так получилось?»

Пакистанцы Ассад Хуссаин и Саид Мухаммад Хассан, иранец Фарид Факхарзаде и петербурженка Алена входят в число студентов, которые не попадут в этом году на обучение в Таллиннский университет и Таллиннский технический университеа. Они хотели учиться в одной из лучших в мире дигитальных стран, но оказалось, что Эстония не является такой уж мощной э-страной, пишет Postimees.
По образованию Ассад Хуссаин является архитектором программного обеспечения, он живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах. У него есть жена и ребенок детсадовского возраста: «Я уже давно мечтал поступить в магистратуру, кроме того хотел изучать технологию и услуги э-государства», - объяснил Ассад, как он дошел до Таллиннского технического университета (ТТУ).
По той же специальности он мог учиться, например, в Германии и Дании, но определяющим для него стало то, что Эстония занимает более высокое место в диги-элите Европы, чем другие две страны: «Эстония привлекла мое внимание в прошлом году тем, что вы очень сильны как э-государство, также это является моей специальностью».
Хуссаин переговорил с женой: есть ли смысл в идее переехать куда-то в Эстонию? Мотивационное письмо пакистанца оказалось настолько хорошим, что он поступил в ТТУ и получил его стипендию: «В марте пришла корона, и университет прислал письмо в стиле, мол, все хорошо, и вы сможете продолжить свое обучение. Если вы не сможете приехать в Эстонию, то мы будем два месяца учить вас на э-обучении». Он отметил, что такое письмо пришло в начале июля. Несколько раз получивший подтверждение от университета Ассад начал подыскивать для своего ребенка место в таллиннском детском саду, практически все формальности были улажены, дело оставалось только за квартирой. Также для всей семьи за 1500 евро были куплены билеты в Турцию, чтобы оттуда отправиться в Эстонию.
Желание учиться именно в Эстонии
Надеявшийся попасть на лекции по мехатронике в ТТУ соотечественник Хуссаина Саид Мухаммад Хассан побывал в Эстонии в 2014 году: «Мне очень по духу страна, которая лишь 30 лет назад обрела независимость, но развивается мистически быстро. Конечно, меня привлекло и э-государство. Начиная с 2015 года, я начал готовиться к поступлению, но долгое время семейные дела мешали реализовать мою мечту».
И вот Хассан смог отправить заявление в ТТУ на предстоящий учебный год, шесть месяцев писал мотивационное письмо, попал на вступительное собеседование, которое, по его словам, прошло очень хорошо: «После этого я поступил, и даже пришло извещение, что я достоин даже стипендии. Это был самый счастливый день в моей жизни».
Живущая в Петербурге фотограф Алена (имя по ее просьбе изменено – ред.) была одной из многих студентов, которая не хочет рассказывать свою историю под настоящим именем, поскольку боится, что Таллиннский университет в будущем будет чинить препятствия ее желанию учиться. Но, все по очереди.
ТЛУ принял Алену 12 июня: «Я люблю Таллинн всем сердцем, была там много раз, и попасть в списки ТЛУ было для меня честью», - объяснила она, почему выбрала для учебы именно эстонскую столицу. Но дело было не только в университете, но и в том, что в Таллинне у Алены живет молодой человек, который сможет поступить в университет только в будущем году.
Друг Алены, финн, снимает в Таллинне квартиру, поэтому искать место жительства ей бы не пришлось. Но ей нужно искать возможность, как попасть в Эстонию – движение между Петербургом и Эстонией не восстановлено: «Договорилась с одним водителем, что он приедет за мной на границу, с эстонской стороны меня ждал бы на машине мой молодой человек».
Неоднократное подтверждение университетов
Иранец Фарид Факхарзаде пытался поступить в тот же вуз, что и Алена. Он целый год боролся за то, чтобы попасть в Эстонию, и делал ставку только на Таллиннский университет. 25 июля он получил из университета письмо, в котором его просили оплатить первый семестр до 15 июля: «Это письмо четко показало, что если я уже заплачу, то меня ждут в Таллинне». Счет он оплатил. То же самое сделала и петербурженка Алена.
И ТТУ не дал никак понять пакистанцам, что их больше не учитывают. «Напротив, начиная с момента поступления, в университете нас заверяли, что коронавирус ничего не изменит даже если придет вторая волна», - огорчен Хасса. Ассад добавил, что в прошлом месяце он получил письмо, в котором заверяли, что его по-прежнему ждут в ТТУ.
ТУ ждет более 500 зарубежных студентов
По словам руководителя Центра международной учебной миграции Тартуского университета Юлле Тенсинг, в этом году вуз принял более 500 зарубежных студентов. Поскольку обучение длится до трех лет, университету не кажется, что двухнедельная самоизоляция окажется нереальным напряжением для студентов. Вуз также готов начать осенью э-обучение: «Больше всего зарубежных студентов принято в бакалавриат естествоведения и технологий. В магистратуре больше всего зарубежных студентов принято на математическую экономику, информатику и управление инновациями и технологиями».
6 июля правительство Эстонии открыло границы для рабочей и учебной миграции, последнее и для третьих стран. Приезжающие в ТТУ студенты стали спрашивать у вуза, когда они получат окончательный подтверждающий документ, на что из университета ответили, что на это еще потребуется время. 22 июля сенат ТТУ принял решение, что на первый и второй уровень в любом случае не будут приниматься кандидаты в студенты из стран, где количество зараженных больше 16 на 100 000 человек, или если об этой стране нет заслуживающей доверия информации о статистике и там имеется большая опасность распространения. 28 июля ТТУ отказался и от зарубежных студентов, прибывающих из третьих стран.
«Я мечтал об этом пять лет. Вы же э-государство. Как же так? Почему нельзя слушать лекции дистанционно? – злится Хассан. – Они же могли раньше сообщить об этом, а не говорить постоянно, как ждут нас».
Расстроены и студенты ТЛУ, поскольку репутация дигистраны, которая притянула их магнитом к Эстонии, разрушена. Все студенты приводят в пример сказанное во время первой волны коронавируса министром образования Майлис Репс о том, что в итоге все учебные заведения справляются с дистанционным обучением, и поэтому не нужно бояться осени. По-прежнему Эстония продает свои возможности дигитального образования под брендом Education Nation.
ТТУ стоит за равенство
И Таллиннский Технический университет, и Таллиннский университет в качестве компромисса предложили, что рассказавшие свои истории студенты начнут учиться у них в следующем году. Почему ТТУ не может предложить зарубежным студентам э-обучение, пока напряжение от коронавируса не спадет?
По словам руководителя учебной части ТТУ Бетры Леэсмент, этот университет отличается от других таких же университетов, поскольку инженерно-технические специальности требуют и практических знаний, предполагая большую лабораторную работу, часы упражнений и практикумы: «Если весь осенний семестр мы будем работать только в э-обучении, то поставим в крайне неудобное положение своих эстонских студентов, которые после весеннего дигитального обучения очень мечтают вернуться в реальную учебную среду».
Также не будет честной разница в обучении студентов. Например, равной не является ситуация, при которой часть студентов проводят в Эстонии в лаборатории работу с настоящими приборами, а находящийся в другой стране студент должен заниматься практикумом дома теоретически. Студенты, проходящие дома теоретически практическую работу, неизбежно не освоят часть учебной программы, и университет не может себе этого позволить. «Инженеры Технического университета ценятся именно за связь приобретенных практических и теоретических знаний», - отметила Леэсмент.
С середины июля ТЛУ предлагает э-обучение зарубежным студентам, у которых нет возможности приехать в Эстонию, по следующим специальностям: дигитальные обучающие игры (MSc), интеракции человека и компьютера (MSc); правоведение (BA), политика и управление (BA), социология - Artes Liberales, политика и управление правами человека в дигитальном обществе (MA), международные отношения (MA) и социальное предпринимательство (MA). Однако по тем направлениям, где ТЛУ не открыл удаленное обучение, студентам предлагают ту же возможность, что и в ТТУ: вы уже поступили в университет, но начнете учиться в будущем году.
По оценке Ассада Хуссаина, и предлагаемое ТТУ решение (некоторые лекции, как в открытом университете) не является реальным решением, поскольку пару онлайн-лекций в год нельзя сравнить с постоянным э-обучением.
«Как это возможно, чтобы университет, учебные программы которого частично сосредоточены и на зарубежных студентах, ничего не может обеспечить? Я – семейный человек, я мечтаю учиться в Таллинне, но я не могу гарантировать, что за этот год в моей семье ничего не изменится, и я смогу приехать в следующем году», - сказал он.
Решать вузу
Вице-канцлер Министерства образования и науки по вопросам высшего образования Индрек Рейманд подчеркнул, что государство не запрещало прием зарубежных студентов, но вузам дано право решать, могут ли они и каким образом обеспечить безопасность других студентов и работников, а в широком смысле и всего населения Эстонии.
«Если вуз оценил свои возможности и пришел к выводу, что в возникшей сложной обстановке они не могут обеспечить безопасность преподавателей, имеющихся и новых студентов, а также качество учебного процесса, то это его право», - ответил он на вопрос, как два вуза объяснили, что они не будут переходить со студентами из третьих стран не два месяца на э-обучение, пока коронавирус не отступит.
«Вузы вместе с преподавателями лучше всего могут решить, в какой форме они могут предложить качественное и признанное на международном уровне высшее образование, насколько нам известно, оба университета (ТТУ и ТЛУ – ред.) предложили в определенном объеме и э-обучение», - отметил Рейманд.
EBS принимает всех зарубежных студентов
Академический проректор Estonian Business School (EBS) Маарья Мурумяги сказала, что с сентября вуз принимает всех зарубежных студентов. Поскольку для иностранцев действуют разные требования в зависимости от коэффициента заражаемости в их стране, университет уже оповестил студентов об этом и до прибытия в Эстонию они должны своей подписью подтвердить, что ознакомились и согласны с действующими требованиями.
«EBS предлагает своим зарубежным студентам помощь в организации места жительства, транспорта и тестирования. Мы предлагаем студентам возможность участвовать на первых неделях в лекциях в онлайн-формате, - сказала Мурумяги. – В случае второй волны коронавируса, как и при первой волне, студенты смогут участвовать в онлайн-лекциях».
Всего по состоянию на сейчас, EBS ждет на обучение на степени 160 студентов, 79 из которых приедут из третьих стран. В этом вузе зарубежные студенты прибывают в основном из Финляндии, Казахстана, России, Украины и Турции: «В августе будет и прием, поэтому ожидается увеличение количества студентов из Финляндии».
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