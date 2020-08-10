«Эстония же э-государство. Как же так получилось?»

«Вузы вместе с преподавателями лучше всего могут решить, в какой форме они могут предложить качественное и признанное на международном уровне высшее образование, насколько нам известно, оба университета (ТТУ и ТЛУ – ред. ) предложили в определенном объеме и э-обучение», - отметил Рейманд.

EBS принимает всех зарубежных студентов

Академический проректор Estonian Business School (EBS) Маарья Мурумяги сказала, что с сентября вуз принимает всех зарубежных студентов. Поскольку для иностранцев действуют разные требования в зависимости от коэффициента заражаемости в их стране, университет уже оповестил студентов об этом и до прибытия в Эстонию они должны своей подписью подтвердить, что ознакомились и согласны с действующими требованиями.

«EBS предлагает своим зарубежным студентам помощь в организации места жительства, транспорта и тестирования. Мы предлагаем студентам возможность участвовать на первых неделях в лекциях в онлайн-формате, - сказала Мурумяги. – В случае второй волны коронавируса, как и при первой волне, студенты смогут участвовать в онлайн-лекциях».

Всего по состоянию на сейчас, EBS ждет на обучение на степени 160 студентов, 79 из которых приедут из третьих стран. В этом вузе зарубежные студенты прибывают в основном из Финляндии, Казахстана, России, Украины и Турции: «В августе будет и прием, поэтому ожидается увеличение количества студентов из Финляндии».