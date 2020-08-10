Мошенники выманили у доверчивой женщины 4000 евро

7 августа было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в июне проживающая в Ляэне-Нигула 53-летняя женщина увидела на интернет-портале объявление, в котором предлагалась возможность дополнительного заработка. В соцсети женщина начала общение с контактным лицом, который сказал ей поделиться своими личными и банковскими данными на иностранном портале и переслать туда деньги со своего счета. В итоге женщина лишилась 4000 евро.