Пн, 10.08.2020
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Сергей Семак сообщил об одном положительном тесте на коронавирус в «Зените»

Сергей Семак.

ФОТО: Artyom Gusev/Artyom Gusev/FC Rostov/TASS

Тест на коронавирусную инфекцию одного из футболистов санкт-петербургского «Зенита» показал положительный результат. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил главный тренер действующих чемпионов страны Сергей Семак.

По его словам, ранее тест зараженного игрока дал сомнительный результат, пишет NEWSru.

«Что касается ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в Премьер-лигу и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», - сказал Семак.

Перед матчем за Суперкубок России 8 августа в Москве в СМИ появилась информация о семи зараженных COVID-19 в лагере петербуржцев, но клуб с берегов Невы эту информацию категорически опроверг и добыл трофей в противостоянии со столичным «Локомотивом».

Первый матч в новом сезоне «Зенит» проведет 11 августа на выезде против волгоградского «Ротора».

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