Пн, 10.08.2020
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  • Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать торговый центр Viru

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать торговый центр Viru

Сапер. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В воскресенье, 9 августа, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в торговом центре Viru заложена бомба. Прибывшие на место спасатели и саперы взрывного устройства не обнаружили.

В 7.14 спасателям поступил вызов в торговый центр Viru, которому угрожали взрывом. Людей эвакуировали, а саперы Пыхьяского спасательного центра приступили к поискам взрывного устройства, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Бомбу не нашли.

Полиция задержала задержала нетрезвого мужчину, которого подозревают в совершении звонка о якобы заложенной бомбе.

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