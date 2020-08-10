Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать торговый центр Viru

В воскресенье, 9 августа, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в торговом центре Viru заложена бомба. Прибывшие на место спасатели и саперы взрывного устройства не обнаружили.
В 7.14 спасателям поступил вызов в торговый центр Viru, которому угрожали взрывом. Людей эвакуировали, а саперы Пыхьяского спасательного центра приступили к поискам взрывного устройства, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Бомбу не нашли.
Полиция задержала задержала нетрезвого мужчину, которого подозревают в совершении звонка о якобы заложенной бомбе.