Нетипичный случай в практике МуПо: таксист поверил молодым людям и остался без денег

В начале августа водитель одной известной таксофирмы получил заказ в Таллинне. Водитель выехал на место, в машину села рыжеволосая молодая девушка вместе с другом. Они искали ломбард, чтобы заложить вещи. Водителю они пожаловались, что наличных нет, карманы пусты, а в ломбарде они надеются получить средства. Договорились с водителем, что когда вещи будут реализованы, то заплатят и таксисту, сообщает МуПо.

В итоге таксист отвез их из Каламая в Ласнамяэ, где они посетили несколько ломбардов. Последний ломбард молодые люди сочли подходящим, поскольку там они задержались надолго. Однако когда они вышли из него, то не стали платить таксисту, а бросились наутек. Счет за такси составил более 26 евро.

«В качестве залога я взял номер телефона девушки, она сказала мне свое имя, но я не смог с ней связаться, никто по телефону не отвечает», - сетует водитель такси.

По словам заместителя руководителя отдела делопроизводства и региональной работы Таллиннского департамента муниципальной полиции Тоомаса Ребане, для МуПо это необычный случай: