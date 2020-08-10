Пн, 10.08.2020
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  • Нетипичный случай в практике МуПо: таксист поверил молодым людям и остался без денег

Нетипичный случай в практике МуПо: таксист поверил молодым людям и остался без денег

Таксист

ФОТО: Shutterstock

Таллиннский таксист по доброте душевной повез людей в ломбард, поверив обещаниям, что они заплатят ему после того, как заложат свои вещи.

В начале августа водитель одной известной таксофирмы получил заказ в Таллинне. Водитель выехал на место, в машину села рыжеволосая молодая девушка вместе с другом. Они искали ломбард, чтобы заложить вещи. Водителю они пожаловались, что наличных нет, карманы пусты, а в ломбарде они надеются получить средства. Договорились с водителем, что когда вещи будут реализованы, то заплатят и таксисту, сообщает МуПо.

В итоге таксист отвез их из Каламая в Ласнамяэ, где они посетили несколько ломбардов. Последний ломбард молодые люди сочли подходящим, поскольку там они задержались надолго. Однако когда они вышли из него, то не стали платить таксисту, а бросились наутек. Счет за такси составил более 26 евро.

«В качестве залога я взял номер телефона девушки, она сказала мне свое имя, но я не смог с ней связаться, никто по телефону не отвечает», - сетует водитель такси.

По словам заместителя руководителя отдела делопроизводства и региональной работы Таллиннского департамента муниципальной полиции Тоомаса Ребане, для МуПо это необычный случай:

«В сфере таксоизвоза приходится сталкиваться с разными жалобами, но такие случаи встречаются редко. Если обычно нам поступают жалобы, что таксисты выставляют клиентам слишком большой счет за короткие поездки, то в данном случае потерпевшим оказался водитель. Если у клиента нет денег и он хочет поехать в ломбард, то водитель должен быть настороже. Если пассажир хочет поехать в ломбард для того, чтобы получить дополнительные деньги, то понятно, что таксист должен был понимать, что платить клиентам за поездку нечем. Этот случай будет предупреждением для доверчивых водителей».

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