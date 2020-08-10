В сентябре Tallink проведет спецкруиз на Аландские острова

Спецрейс проведет судно Victoria I, которое в 16:00 в пятницу, 18 сентября, отправится из Таллинна и прибудет в Хельсинки в 19:15, а оттуда в 19:45 возьмет курс на Аланды. Судно прибудет на Аланды в 10:00 в субботу, 19 сентября, и покинет их в 18:00, сообщил Tallink.

Victoria I вернется в Хельсинки в 10:00 в воскресенье и покинет его в 11:00. Судно прибудет в Таллинн в 13:30.