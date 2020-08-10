Ученые: волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025

COVID-19 здесь и он никуда не денется, и будущее зависит от многих неизвестных, в том числе от того, выработают ли люди стойкий иммунитет к вирусу, влияет ли сезонность на распространение вируса и, что наиболее важно — многое зависит от решений, сделанных правительствами и отдельными лицами.

Если иммунитет против вируса сохраняется менее чем год, как в случае других циркулирующих коронавирусов, то можно ожидать, что волны заболеваемости будут продолжаться ежегодно до 2025 года или даже в дальнейшем.

Развитие пандемии в следующем году и в дальнейшем зависит от доступности вакцины и того, как долго иммунная система будет защищать организм после случая выздоровления или вакцинации.