Проживающие в Эстонии белорусы предпочли Тихановскую Лукашенко

В очередных выборах президента Республики Беларусь приняли участие и 652 гражданина страны, проживающие в Эстонии: свыше 52% из них поддержали оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, передает Rus.ERR.
В основной день голосования - 9 августа - на избирательном участке в Таллинне проголосовали 469 граждан Белоруссии. С учетом предварительного голосования на территории Эстонии в президентских выборах участвовали 652 человека, сообщил в понедельник радионовостям ERR советник белорусского посольства в Таллинне Юрий Булавко.
За Светлану Тихановскую было отдано 345 голосов, за действующего президента Александра Лукашенко - 271 голос (41,5% от общего числа участвовавших в выборах избирателей).
Андрей Дмитриев получил десять голосов, Анна Канопацкая - семь, Сергей Черечень - четыре голоса.