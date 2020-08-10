Проживающие в Эстонии белорусы предпочли Тихановскую Лукашенко

В основной день голосования - 9 августа - на избирательном участке в Таллинне проголосовали 469 граждан Белоруссии. С учетом предварительного голосования на территории Эстонии в президентских выборах участвовали 652 человека, сообщил в понедельник радионовостям ERR советник белорусского посольства в Таллинне Юрий Булавко.