Mitsubishi прекратит поставки кроссоверов в Европу

О том, что Mitsubishi в обозримом будущем может покинуть европейский рынок, стало известно в конце июля. Тогда сообщалось, что компания сосредоточится на рынке Юго-Восточной Азии, где Mitsubishi занимает почти 6,5% рынка, тогда как в Европе компания занимает лишь 1% рынка, пишет Newsru.

По словам источника, прекращение продаж кроссоверов на европейском рынке позволит Mitsubishi обойтись без их модернизации для соответствия новым экологическим стандартам ЕС. При этом поставки компактных хэтчбеков Mirage и пикапов L200 продолжатся минимум до конца 2021 года, пишет РБК .

Напомним, альянс Renault - Nissan - Mitsubishi обнародовал новый план стратегического развития в конце мая. Он предполагает четкое разделение обязанностей и распределение рынков между участниками альянса вкупе с серьезным объединением ресурсов трех автопроизводителей.

В частности, компании договорились, что Nissan станет лидером в Китае, Северной Америке и Японии, Renault будет главенствовать в Европе, России, Южной Америке и Северной Африке, а Mitsubishi достанутся рынки стран Юго-Восточной Азии и Океании. Сейчас в каждом из этих регионов у компаний-лидеров есть пользующиеся спросом модели машин - альянс намерен делать ставку именно на эти модели, а "последователи" должны будут максимально подогнать свои будущие разработки к образцовой модели, начиная от платформы и заканчивая кузовом. Такой подход позволит на 40% сократить инвестиции в разработку новых моделей, а его внедрение приведет к тому, что около половины производимых автомобилей в рамках альянса к 2025 году станут "общими".