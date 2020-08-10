Видео: игроки «Легиона» забили оригинальный гол

Примерно в 35 метрах от ворот "Таммеки" судья назначил штрафной удар. Чтобы сбить соперника с толку, рядом с мячом оказалось сразу четверо игроков "Легиона". В какой-то момент стоявший к воротам спиной Александр Володин покатил мяч в сторону, а Николай Машичев сильным ударом поразил дальнюю "девятку".