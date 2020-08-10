Пн, 10.08.2020
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Видео: игроки «Легиона» забили оригинальный гол

Игроки "Легиона" разыгрывают штрафной удар.

ФОТО: Eesti Jalgpalli Liit

Читатели портала Soccernet выбрали самым красивым голом, забитым в июле в рамках чемпионата Эстонии по футболу, штрафной, разыгранный игроками столичного "Легиона" в матче против тартусокй "Таммеки".

Примерно в 35 метрах от ворот "Таммеки" судья назначил штрафной удар. Чтобы сбить соперника с толку, рядом с мячом оказалось сразу четверо игроков "Легиона". В какой-то момент стоявший к воротам спиной Александр Володин покатил мяч в сторону, а Николай Машичев сильным ударом поразил дальнюю "девятку".

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