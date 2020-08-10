На пярнуских пляжах не рекомендуется купаться из-за сине-зеленых водорослей

По словам специалиста по окружающей среде и благоустройству горуправы Пярну Марве Вирунурм, в воскресенье и понедельник на этих пляжах обнаружили признаки наличия в морской воде сине-зеленых водорослей.

«Если сине-зеленые водоросли заметны в воде, не обязательно проводить анализы воды, чтобы подтвердить их наличие. В данном случае Департамент здоровья обнаружил сине-зеленые водоросли на пляжах Валгеранд, Май и центральном пляже в ходе визуальных наблюдений. В то же время, под влиянием сегодняшнего ветра ситуация может улучшиться за считанные часы и завтра сине-зеленых водорослей здесь уже может не быть», - пояснила Вирунурм.

За состоянием морской воды на пярнуских пляжах постоянно ведут наблюдение и проводят анализы, поскольку состояние воды меняется часто и быстро.

«Если выяснится, что сине-зеленые водоросли отступили и опасность миновала, мы обязательно об этом сообщим. А до тех пор советуем не купаться в море», - отметила Вирунурм.

При продолжительном контакте и проглатывании воды сине-зеленые водоросли могут причинить серьезный вред здоровью. Особенно внимательными стоит быть родителям и владельцам собак, поскольку организм детей и мелких животных гораздо восприимчивее к токсинам, чем организм взрослого человека. Попадание крупного количества содержащей сине-зеленые водоросли воды в организм может в качестве первичных симптомов вызывать боль в животе, понос, рвоту, язвы во рту, сухой кашель и головную боль.