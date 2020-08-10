Глава Европейского совета призвал Минск соблюдать основные свободы

"Насилие против протестующих - это не ответ. Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться ", - заявил европейский политик в Twitter в понедельник, 10 августа.

Violence against protesters is not the answer #Belarus



Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld. — Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020

Берлин считает выборы недемократическими

Между тем Берлин считает, что на выборах в Белоруссии не были соблюдены минимальные демократические стандарты, заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт. Кроме того, по его словам, Берлин осуждает применение правоохранительными органами силы в отношении мирно протестовавших граждан и задержания журналистов. "Политическое руководство страны должно признать волеизъявление граждан", - подчеркнул Зайберт и сообщил, что в настоящее время идут консультации о совместной реакции ЕС.

В свою очередь представитель МИД ФРГ указал на масштабные репрессии и произвольные задержания критиков властей перед выборами и заявил о "политике запугивания" в отношении журналистов, блогеров и граждан, желающих воспользоваться своими правами.

Польша призывает созвать экстренный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС созвать чрезвычайное заседание Европейского совета по теме ситуации в Белоруссии. "Польша до сих пор помнит прорыв 1989 года и всегда поддерживает своих соседей", - написал он в Twitter и подчеркнул необходимость решительной реакции Евросоюза на события в Белоруссии. По словам Моравецкого, поддержка и солидарность с белорусским народом является долгом европейцев.

Polska wciąż pamięta przełom 1989 r. i zawsze wspiera swoich sąsiadów. Zaapelowałem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej i zdecydowaną reakcję UE na wydarzenia na Białorusi. Mamy obowiązek solidarnie wspierać Białorusinów. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 10, 2020

МИД Польши ранее призвал Минск воздержаться от применения силы в отношении протестующих. "Перед лицом продолжающихся событий в Белоруссии МИД Польши выражает глубокую обеспокоенность в связи с жестоким усмирением выступлений после выборов", - заявило ведомство в Варшаве. Оно назвало недопустимыми жесткую реакцию правоохранительных органов, применение силы и произвольные задержания и призвало Минск соблюдать права человека.

Протесты в Минске и других городах

После закрытия избирательных участков накануне вечером на улицы Минска и других городов Белоруссии вышли тысячи человек. В Минске начались столкновения протестующих с милицией. Основные события развернулись на проспекте Победителей у стелы "Минск - город герой". По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. Силовики применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты. Столкновения с омоновцами произошли также в Бресте, Витебске и Могилеве.

По данным МВД Белоруссии, задержаны около 3000 тысяч человек. "Из них около тысячи в Минске и более двух - в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы", - сообщило ведомство.