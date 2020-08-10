Пн, 10.08.2020
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  • Рейнсалу призвал Лукашенко прекратить репрессии

Рейнсалу призвал Лукашенко прекратить репрессии

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сделал заявление на тему президентских выборов в Белоруссии, с которым Rus.Postimees знакомит вас ниже.

«Сложившаяся после выборов в Белоруссии ситуация вызывает беспокойство. Мы осуждаем любые политические репрессии и насилие в отношении белорусской оппозиции.

Мирные протесты оппозиции были жестоко подавлены. По словам независимых источников, в результате столкновения погиб один и пострадали десятки человек. Эстония призывает Белоруссию прекратить любое применение силы и репрессии в отношении протестующих. Вместо насилия власти Белоруссии должны начать мирную дискуссию со своими гражданами и восстановить доверие.

Крайне важно сохранить свободу слова и собраний в Белоруссии.

Достойно сожаления, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы не смогли наблюдать за президентскими выборами в Белоруссии. По оценке независимых источников, нет оснований считать эти выборы свободными, честными и демократическими.

Эстония поддерживает призыв Польши созвать экстренный саммит ЕС по поводу ситуации в Белоруссии».

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