Рейнсалу призвал Лукашенко прекратить репрессии

«Сложившаяся после выборов в Белоруссии ситуация вызывает беспокойство. Мы осуждаем любые политические репрессии и насилие в отношении белорусской оппозиции.

Мирные протесты оппозиции были жестоко подавлены. По словам независимых источников, в результате столкновения погиб один и пострадали десятки человек. Эстония призывает Белоруссию прекратить любое применение силы и репрессии в отношении протестующих. Вместо насилия власти Белоруссии должны начать мирную дискуссию со своими гражданами и восстановить доверие.

Крайне важно сохранить свободу слова и собраний в Белоруссии.

Достойно сожаления, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы не смогли наблюдать за президентскими выборами в Белоруссии. По оценке независимых источников, нет оснований считать эти выборы свободными, честными и демократическими.