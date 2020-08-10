Картина дня: реакция на выборы в Белоруссии, обстановка в Тарту и проблемы зарубежных студентов

Проживающие в Эстонии белорусы предпочли Тихановскую Лукашенко

В очередных выборах президента Республики Беларусь приняли участие и 652 гражданина страны, проживающие в Эстонии: свыше 52% из них поддержали оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Читать далее...

Рейнсалу призвал Лукашенко прекратить репрессии

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сделал заявление на тему президентских выборов в Белоруссии. Читать далее...

В ходе протестов в Белоруссии задержано около 3000 человек

Главные здания и площади в центре Минска были оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами еще до окончания голосования на выборах в Белоруссии. После окончания голосования в 20:00 в Белоруссии многие люди так и не успели проголосовать. Читать далее...

Марко Михкельсон: пока белорусы борются, что делают ЕС и США?

Заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам, представитель оппозиционной Партии реформ Марко Михкельсон впечатлен реакцией жителей Белоруссии на очередную явную победу Александра Лукашенко. Читать далее...

Глава Европейского совета призвал Минск соблюдать основные свободы

Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил действия белорусских силовиков в отношении людей, вышедших на улицы после окончания голосования на выборах президента Белоруссии. Читать далее...

Лукашенко назвал выборы в Белоруссии праздником, который испортили управляемые из-за рубежа "овцы"

Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Читать далее...

В Эстонии коронавирус выявлен у шести человек

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1120 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, шесть проб дали положительный результат. Читать далее...

Медсестра: в Эстонии плохие условия для умирающих, а эвтаназия – это отказ от хороших условий

Медицинский сотрудник Дина Пильдер, сутками ухаживающая за неизлечимыми больными Эстонии, поделилась историями ушедших из жизни путем эвтаназии бельгийцев и объяснила, благодаря какому отношению персонала и государства пациенты даже не задумываются о смертельном уколе. Читать далее...

«Эстония же э-государство. Как же так получилось?»

Пакистанцы Ассад Хуссаин и Саид Мухаммад Хассан, иранец Фарид Факхарзаде и петербурженка Алена входят в число студентов, которые не попадут в этом году на обучение в Таллиннский университет и Таллиннский технический университет. Они хотели учиться в одной из лучших в мире дигитальных стран, но оказалось, что Эстония не является такой уж мощной э-страной. Читать далее...

Катастрофа унесла жизни 14 человек и саму авиакомпанию