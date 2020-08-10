Картина дня: реакция на выборы в Белоруссии, обстановка в Тарту и проблемы зарубежных студентов

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 августа.
Проживающие в Эстонии белорусы предпочли Тихановскую Лукашенко
В очередных выборах президента Республики Беларусь приняли участие и 652 гражданина страны, проживающие в Эстонии: свыше 52% из них поддержали оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Читать далее...
Рейнсалу призвал Лукашенко прекратить репрессии
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сделал заявление на тему президентских выборов в Белоруссии. Читать далее...
В ходе протестов в Белоруссии задержано около 3000 человек
Главные здания и площади в центре Минска были оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами еще до окончания голосования на выборах в Белоруссии. После окончания голосования в 20:00 в Белоруссии многие люди так и не успели проголосовать. Читать далее...
Марко Михкельсон: пока белорусы борются, что делают ЕС и США?
Заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам, представитель оппозиционной Партии реформ Марко Михкельсон впечатлен реакцией жителей Белоруссии на очередную явную победу Александра Лукашенко. Читать далее...
Глава Европейского совета призвал Минск соблюдать основные свободы
Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил действия белорусских силовиков в отношении людей, вышедших на улицы после окончания голосования на выборах президента Белоруссии. Читать далее...
Лукашенко назвал выборы в Белоруссии праздником, который испортили управляемые из-за рубежа "овцы"
Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Читать далее...
В Эстонии коронавирус выявлен у шести человек
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1120 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, шесть проб дали положительный результат. Читать далее...
Медсестра: в Эстонии плохие условия для умирающих, а эвтаназия – это отказ от хороших условий
Медицинский сотрудник Дина Пильдер, сутками ухаживающая за неизлечимыми больными Эстонии, поделилась историями ушедших из жизни путем эвтаназии бельгийцев и объяснила, благодаря какому отношению персонала и государства пациенты даже не задумываются о смертельном уколе. Читать далее...
«Эстония же э-государство. Как же так получилось?»
Пакистанцы Ассад Хуссаин и Саид Мухаммад Хассан, иранец Фарид Факхарзаде и петербурженка Алена входят в число студентов, которые не попадут в этом году на обучение в Таллиннский университет и Таллиннский технический университет. Они хотели учиться в одной из лучших в мире дигитальных стран, но оказалось, что Эстония не является такой уж мощной э-страной. Читать далее...
Катастрофа унесла жизни 14 человек и саму авиакомпанию
В этот день 15 лет назад через три минуты после набора высоты по пути из Таллинна в Хельсинки разбился пассажирский вертолет фирмы Copterline. Погибли все 14 человек, которые находились на борту. Катастрофа разрушительно повлияла на Copterline: и хотя предприятие попыталось после несчастного случая продолжить коммерческую деятельность, оно так и не оправилось от последствий катастрофы. Читать далее...
«Люди толпятся над едой, персонал без масок»: что происходит сейчас в торговых центрах Тарту?
Если сейчас вторая волна заражения коронавирусом все-таки захлестнет Эстонию, то с наибольшей вероятностью инфекция будет расползаться по стране из Тарту. Случай в ночном клубе Vabank не испугал уставших от карантинного заточения молодых. Долгожданное открытие развлекательных заведений продолжает приносить свои плоды - посетители уже трех клубов разнесли инфекцию по городу. Но что происходит со старшим и, казалось бы, более ответственным поколением города? Читать далее...
Подавлен и глубоко потрясен случившимся
Всякий раз, проезжая мимо этого места на столичной магистрали Лаагна-теэ, где 20 июня была подло – иного слова не придумаешь – оборвана жизнь двух человек, а еще пятерым, не считая собаки, нанесены травмы разной степени тяжести, у меня возникает ощущение раздвоенности. Не раздвоения личности, с клиникой у меня все в порядке. Читать далее...
На пярнуских пляжах не рекомендуется купаться из-за сине-зеленых водорослей
Поскольку Департамент здоровья выявил в ходе наблюдений, что на пярнуских пляжах - Май, центральном пляже и Валгеранд - есть признаки сине-зеленых водорослей, сейчас не рекомендуется там купаться. Читать далее...
Фермеры Эстонии: нельзя высылать из страны украинцев, попавших под подозрение во время полицейского рейда
Сельхозпредприятия Южной Эстонии против требования Департамента полиции и погранохраны выслать из страны девять прибывших спецрейсом с Украины сезонных рабочих, которые прошли карантин и сдали отрицательные тесты на коронавирус. Читать далее...
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