Лукашенко назвал выборы в Белоруссии праздником, который испортили управляемые из-за рубежа "овцы"

Лукашенко отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. "Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил белорусский лидер, добавив, что за прошедшие сутки многим людям из-за соображений безопасности было отказано во въезде в страну. "Документы были фальшивые, а большинство не знало, зачем они едут", - пояснил он, передает NEWSru.com.

Комментируя прошедшие в стране протестные акции, президент констатировал, что пострадавшие есть с обеих сторон. По его словам, получили травмы примерно 50 гражданских и около 30 правоохранителей. "Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", - заявил белорусский лидер, пообещав "адекватный ответ" на акции протеста.

По его словам, организаторам акций "хотелось разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску". В числе "кукловодов", помимо Чехии и Польши, он назвал Украину и "определенный приток людей" из России. "Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - рассказал Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание, что якобы приехавшие из-за границы участники протестов не лезут в гущу событий. "Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили - они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти", - заявил белорусский лидер, добавив, что в одном из городов на юге страны был окружен райисполком. "То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти", - сказал глава государства.

Он прокомментировал и ситуацию с большими очередями, которые образовались в день основного голосования возле некоторых избирательных участков. По его словам, туда специально пришли люди, которые не имеют отношения к конкретному избирательному участку, и фактически блокировали его работу. С 33 участков в Минске, по его словам, властям пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий, так как участки были заблокированы, а на людей оказывалось давление.

"Я отдал распоряжение, чтобы военные и Служба безопасности президента (у нас группы были организованы) на военных автомобилях вывезли этих людей. Это что, порядок? Наглецы страшные", - возмутился Лукашенко, пообещав "разобраться с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки".

Он также назвал фейками информацию о том, что ОМОН в некоторых городах отказался противостоять протестующим. "Начинаю уточнять - абсолютное вранье. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем ее защищать насколько это возможно", - сказал Лукашенко, добавив, что правоохранителям пришлось защищать в том числе и представителей объединенного штаба оппозиции.