Дни Ласнамяэ откроются концертом поющих фонтанов

«В этом году 27-ой день рождения района пройдет иначе, чем обычно. С одной стороны, мы учли все риски и рекомендации, связанные с коронавирусом и решили избегать слишком больших скоплений людей. С другой стороны, мы хотим, чтобы программа проходила в разных микрорайонах Ласнамяэ. Программа событий составлена таким образом, чтобы подарить горожанам чувство праздника и минимизировать риски распространения вируса», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Если до сих пор День Ласнамяэ проходил в последнюю субботу августа на Певческом поле, то в этом году праздник продлится целую неделю и развернется на территории крупнейшего столичного района – на улицах, в парках и на мостах, в торговом центре и даже остановках общественного транспорта.

Начнется праздничная неделя в субботу, 22 августа с грандиозного водного шоу в акватории озера Паэ. Для зрителей приготовили уникальное музыкальное представление на воде. Вечером в субботу с 19 до полуночи и в воскресенье с 19 до 23 гостей парка ожидает шоу поющих фонтанов под сопровождение лучших мировых хитов. Серия концертов продолжится и на неделе. В разных парках Ласнамяэ в вечернее время будут организованы небольшие камерные акустические концерты.

Один из мостов Лаагна-теэ превратится в зеленый оазис, на котором высадят несколько сотен декоративных растений и цветов. Подготовкой цветущих инсталляций займутся ведущие столичные ландшафтные дизайнеры, архитекторы и специалисты вместе с жителями Ласнамяэ, которые попробуют переосмыслить городскую бетонную инфраструктуру. Растительную тему продолжит выставка фотографий «зеленых» балконов района, которая пройдет с 24 августа в стеклянном павильоне садового центра Hortes.

Дни Ласнамяэ оставят художественный след и на двух зданиях района. В конце августа на праздничной неделе художники вместе с местной молодежью реализуют на стенах трансформаторной станции на улице Калевипоя выбранный в ходе конкурса эскиз. Новыми красками заиграет и торец жилого дома на улице Палласти, где в начале сентября профессионалы создадут уникальную суперграфическую роспись.

Важная часть программы Дней Ласнамяэ в этом году будет посвящена истории района: известные столичные гиды проведут цикл экскурсий, который предложит жителям района окунуться в малоизвестную историю разных уголков Ласнамяэ и посетить исторически важные места района. Часть автобусных остановок будет оформлена в качестве путеводителей по истории района - ожидая городской транспорт, можно будет пополнить свои знания о Ласнамяэ.