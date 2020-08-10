Экономист: в июне спад экспорта замедлился

Быстрое замедление спада экспорта связано с эффектом базы

Спад экспорта товаров эстонского происхождения в июне замедлился до 2% в годовом сравнении. Еще в мае экспорт упал на 27 процентов. Замедление резкого падения было вызвано эффектом базы, поскольку в июне прошлого года экспорт быстро упал. В то же время внешний спрос постепенно улучшается, и сокращение экспорта несколько замедлилось и без эффекта базы. На экспорт в текущих ценах также влияет падение экспортных цен. Экспорт с поправкой на изменившиеся цены, то есть объём экспорта, в июне вырос на целых 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как экспорт, так и импорт товаров эстонского происхождения в первом полугодии этого года снизились на 12 процентов.

Наибольшее влияние оказало снижение экспорта продуктов переработки сланцевого масла

В июне на экспорт товаров эстонского происхождения больше всего повлияло с одной стороны сокращение экспорта продуктов переработки сланцевого масла, а с другой – увеличение экспорта изделий из древесины и чёрных металлов. Без продуктов переработки сланцевого масла (на которые в июне приходилось 8% экспорта товаров эстонского происхождения) экспорт товаров увеличился бы на 2%.

Различия по странам были довольно значительными. С одной стороны, резко упал экспорт товаров в США, Данию, Испанию и Нидерланды, а с другой – увеличился в Швецию, Россию и Саудовскую Аравию. По всем этим странам, за исключением Швеции, как увеличение, так и уменьшение экспорта происходило в основном по одной товарной группе. Меньше продуктов из сланцевого масла экспортировалось в Данию, Испанию и Нидерланды, меньше электроники – в США. Увеличился экспорт машин и оборудования в Россию и продукции сланцевого масла в Саудовскую Аравию. Однако в направлении Швеции картина была более пёстрой: с одной стороны, экспорт электроники и изделий из чёрных металлов увеличился, с другой – вывоз лодок и мебели резко упал.

Снижение импорта товаров указывает на продолжение рецессии

В июне падение импорта замедлилось до 8%, но и здесь имел место сильный эффект базы: в июне прошлого года импорт резко упал. Продукция, производимая в Эстонии, во многом зависит от импортируемого сырья и комплектующих. Чуть более половины импорта товаров – это ввозимые ресурсы, используемые в производстве. Их импорт продолжает сокращаться. А это указывает на то, что в ближайшее время рецессия продолжится.

Внешний спрос постепенно улучшается, но в ближайшие месяцы неопределённость сохранится

Однако если посмотреть на ожидания обрабатывающей промышленности, нашей основной экспортной отрасли, как с точки зрения объёмов производства, так и роста экспорта, в июле они резко улучшились. Более оптимистичным стал и взгляд компаний на экспортные заказы ближайших месяцев.