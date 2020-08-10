Эстония не будет требовать носить маски и при более широком распространении коронавируса

Департамент здоровья и правительство придерживаются точки зрения, что в Эстонии ношение масок не должно стать обязательным, а оставаться рекомендованной мерой для заболевших в случае, когда выход из дома или общение с кем-то неизбежны, даже если вирус вновь начнет распространяться, сказала главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического контроля Департамента здоровья Ханна Сепп ERR.

«Здоровым людям мы рекомендуем носить маски только в многолюдных местах, где нет возможности соблюдать дистанцию», - сказала Сепп, приведя в пример общественный транспорт и торговые центры.

Сепп отметила, что результаты научных исследований о возможностях масок очень противоречивы: некоторые говорят, что маски эффективны для сдерживания распространения вируса, однако есть и диаметрально противоположное мнение.