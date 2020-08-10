Пн, 10.08.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Волгограде взорвалась газовая заправка, пострадали четверо пожарных

Кадр с камеры видеонаблюдения, на котором виден момент взрыва.

ФОТО: Emercom/Emercom/TASS/Scanpix

По сообщению МСЧ, в южной части Волгограда, в Тракторозаводском районе загорелась газовая заправка, при взрыве которой пострадали четверо пожарных.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщила oreanda.ru. Местные СМИ сообщили, что все пострадавшие являются пожарными, которые получили ожоги и нуждаются в длительном больничном лечении.

Пожарный на месте возгорания и взрыва газовой заправки в Волгограде.

ФОТО: Emercom/Emercom/TASS/Scanpix

«ТАСС» сообщил, что о пожаре сообщили 10 августа, в 12.40 по местному времени. Когда пожарные прибыли на место, торгующая пропаном заправка уже горела, но тут прогремел взрыв.

МЧС проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, работали ли пожарные с учетом пожарной безопасности или игнорировали правила.

Кадр с камеры видеонаблюдения, на котором виден момент взрыва.

ФОТО: Emercom/Emercom/TASS/Scanpix

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