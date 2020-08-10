Один из главных заводов Белоруссии приостановил работу, туда пригнали ОМОН

Работники говорят, что в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом, сообщает NEWSru со ссылкой на Tut.by. Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте.

«МБХ медиа» в пресс-службе завода заявили, что забастовки на предприятии из-за фальсификаций на выборах президента нет. «Слышали, что такое говорят, но у нас все тихо и спокойно. Даем вам опровержение, что ничего у нас нет. Все спокойно, все в рабочем режиме», - заявили в пресс-службе.

Один из работников завода подтвердил РБК, что рабочие выдвигают руководству требования, участок отделки на заводе временно прекратил работу.

«Сегодня на пару часов был остановлен участок отделки. Тут же съехалось начальство в лице генерального Корчика, заместителя по идеологической работе Кулаковского, председателя заводского профсоюза Коледы. Знаю, что рабочие в 14:00 собираются выдвигать руководству какие-то требования, какие - не знаю. В 11:30 начали работать. Генеральный уехал на беседу в райисполком. По итогам его визита туда мы и будем сейчас разговаривать», - рассказал инженерно-технический работник завода. Еще один житель Жлобина рассказал, что к заводу подъезжают автозаки из Гомеля.

Кроме того, в телеграм-канале «Экономика Белоруссии» появилось обращение к предпринимателям с предложением прекратить или ограничить работу, а также минимизировать количество персонала на рабочих местах. Его авторы отмечают, что деловая активность в условиях массовых репрессий, которые применяются ко всем без разбора, невозможна. «Возврат к полноценной работе будет возможен только при условии вывода силовых подразделений из городов», - сказано в заявлении.

В телеграм-канале «Мая краiна Беларусь» также опубликовано заявление о бессрочной забастовке с 11 августа. «Забастовка - наше законное право и обязанность, мы не должны содержать и тянуть на себе аппарат чинуш, силовиков. Мы требуем новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставку президента, правительства и роспуск национального собрания», - сказано в заявлении.

Как сообщает Znak.com, забастовка является частью «Плана Б», информация о котором распространялась накануне в белорусских телеграм-каналах наравне с памяткой о том, как вести себя участникам протестов. «План исключительно прост - приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение новых и честных выборов, а также максимально способствовать этому», - говорилось в сообщениях.

На ситуацию в Белоруссии уже обратило внимание руководство Польши, призвав созвать экстренный саммит ЕС и «солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе».