Выборы в Беларуси: ЕС обдумывает реакцию, Лукашенко принимает поздравления

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Евросоюз раскритиковал прошедшие в Беларуси президентские выборы и призвал Александра Лукашенко пересчитать результаты. Польша после прошедших в Минске столкновений протестующих и полиции хочет инициировать экстренный саммит ЕС. Александр Лукашенко со своей стороны назвал вышедших на улицу оппозиционеров "овцами" и заявил, что не дал развалить страну.

В Минске и других городах в ночь на понедельник прошли масштабные столкновения между протестующими, которые оспаривают результат Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах, и милицией. По предварительным данным, находящийся у власти с 1994 года Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

За ночь было задержано около трех тысяч человек. Милиция применила спецсредства. Среди активистов есть раненые, Лукашенко говорит также о раненых среди милиционеров и ОМОНа.

Протесты начались вскоре после закрытия избирательных участков в Беларуси в воскресенье. По официальным данным, на выборах победил Александр Лукашенко с 80,2% голосов. У его основной соперницы Светланы Тихановской - 9,9%. Ее штаб эти результаты не признает.

Лукашенко считает, что протестующими управляли из-за рубежа.

"Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил он в понедельник.

Тихановская заявила, что не признает результаты выборов. "Мы всю ночь получали эти фотографии протоколов, в которых данные очень сильно отличаются от тех, которые озвучил Центризбирком", - сказала она журналистам.

Getty Images Среди протестовавших в понедельник много пострадавших. Официальных сообщений о погибших пока не поступало

Евросоюз требует пересчета

Несколько стран Евросоюза в понедельник заявили, что ЕС подозревает масштабные нарушения в прошедших в воскресенье выборах президента в Беларуси. Евросоюз следит за ситуацией, его реакция будет зависеть от действий белорусских властей, заявили в Брюсселе в понедельник. Не исключено, что против Беларуси или ее политиков будут введены санкции, говорят в польском правительстве.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник призвала правительство Лукашенко опубликовать точные результаты выборов. "Фундаментальные права нужно уважать. Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет голосов и опубликовать его результат", - написала она в "Твиттере".

Брюссель сделал и официальное заявление, в котором осудил насилие в отношении протестующих в Минске. В ходе масштабных столкновений в городе в ночь на понедельник были задержаны около трех тысяч человек.