Выборы в Беларуси: ЕС обдумывает реакцию, Лукашенко принимает поздравления

Франция, Германия и Польша раскритиковали прошедшие в Беларуси президентские выборы. Критика звучит и в балтийских странах. В Минске в ночь на понедельник произошли масштабные столкновения между несогласныи с официальными итогами голосования протестующими и ОМОНом. Задержано около трех тысяч человек, Александр Лукашенко назвал протестующих "овцами".
Евросоюз раскритиковал прошедшие в Беларуси президентские выборы и призвал Александра Лукашенко пересчитать результаты. Польша после прошедших в Минске столкновений протестующих и полиции хочет инициировать экстренный саммит ЕС. Александр Лукашенко со своей стороны назвал вышедших на улицу оппозиционеров "овцами" и заявил, что не дал развалить страну.
В Минске и других городах в ночь на понедельник прошли масштабные столкновения между протестующими, которые оспаривают результат Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах, и милицией. По предварительным данным, находящийся у власти с 1994 года Лукашенко набрал 80 процентов голосов.
За ночь было задержано около трех тысяч человек. Милиция применила спецсредства. Среди активистов есть раненые, Лукашенко говорит также о раненых среди милиционеров и ОМОНа.
Протесты начались вскоре после закрытия избирательных участков в Беларуси в воскресенье. По официальным данным, на выборах победил Александр Лукашенко с 80,2% голосов. У его основной соперницы Светланы Тихановской - 9,9%. Ее штаб эти результаты не признает.
Лукашенко считает, что протестующими управляли из-за рубежа.
"Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил он в понедельник.
Тихановская заявила, что не признает результаты выборов. "Мы всю ночь получали эти фотографии протоколов, в которых данные очень сильно отличаются от тех, которые озвучил Центризбирком", - сказала она журналистам.
Евросоюз требует пересчета
Несколько стран Евросоюза в понедельник заявили, что ЕС подозревает масштабные нарушения в прошедших в воскресенье выборах президента в Беларуси. Евросоюз следит за ситуацией, его реакция будет зависеть от действий белорусских властей, заявили в Брюсселе в понедельник. Не исключено, что против Беларуси или ее политиков будут введены санкции, говорят в польском правительстве.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник призвала правительство Лукашенко опубликовать точные результаты выборов. "Фундаментальные права нужно уважать. Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет голосов и опубликовать его результат", - написала она в "Твиттере".
Брюссель сделал и официальное заявление, в котором осудил насилие в отношении протестующих в Минске. В ходе масштабных столкновений в городе в ночь на понедельник были задержаны около трех тысяч человек.
О санкциях в отношении Беларуси или ее чиновников в официальных заявлениях Евросоюза речи пока не шло. О них говорил глава польского МИД Яцек Чапутович как о варианте ответа на события в Беларуси. Председатель Европарламента Жозеп Боррель в понедельник сказал, что ЕС пока оценивает ситуацию и решает, каким должен быть его ответ.
Тем не менее сразу несколько политических "Телеграм"-каналов пишут, что в Минске проходит срочная встреча послов стран Европейского Союза. На ней вырабатывается общее отношение к прошедшим выборам.
Он, впрочем, не сказал, состоится ли экстренный саммит глав правительств Евросоюза, провести который ранее призвал провести премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, мотивировав это тем, что Польша "несет ответственность за своих соседей".
Представитель германского правительства Штеффен Зайберт ранее тоже выразил сомнения в том, что выборы прошли честно. "Минимальные требования к демократическим выборам не исполнены", - сказал он, назвав ситуацию неприемлемой. В МИД Германии также призвали освободить задержанных в ночь на понедельник.
При этом Зайберт подчеркнул, что о непризнании Германией результатов выборов речи не идет. Официального подтверждения того, что экстренный саммит ЕС состоится, тоже пока нет.
Белорусские выборы критикуют почти все страны Восточной Европы. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в понедельник высказался в поддержку протестующих и призвал правительство отказаться от применения силы.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в понедельник тоже призвал белорусские власти воздержаться от применения силы.
Александра Лукашенко поздравили с победой на выборах восемь мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, который послал Александру Лукашенко телеграмму. Первым поздравил, как и пять лет назад, китайский лидер Си Цзиньпин.
За Си последовали президенты Казахстана, Азербайджана, Молдовы, узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев, а также киргизский и таджикский президенты - Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем "Телеграме" фотографию с Александром Лукашенко и тоже поздравил его.
"Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека. Для меня было большой честью получить от него высшую награду Беларуси для иностранных граждан - орден Дружбы народов!", - отметил Кадыров в своем "Телеграме".