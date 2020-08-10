Обрушился последний нетронутый шельфовый ледник Канады возрастом 4000 лет
В Канаде от ледника, которому 4000 лет, отделилась почти половина. Затем она разделилась еще на две части, в результате чего образовался айсберг размером с Манхэттен, пишет Rus.TVNET.
Как сообщает AP, скорее это произошло из-за изменения климата. Этим летом температура воздуха в регионе на пять градусов по Цельсию выше, чем в период с 1980 по 2010 год.
"Температура выше нормальной, прибрежные ветры и открытая вода перед ледником являются частью "рецепта" обрушения ледника", - написала канадская Ледовая служба в Twitter.
Когда кусок льда раскололся, был разрушен важный исследовательский объект, пресноводное озеро, которое находилось на леднике.
Спутниковые снимки показывают, что 43 процента шельфового ледника отломались, образовав куски толщиной до 80 метров.
"Целые города такого же размера. Это был самый большой нетронутый шельфовый ледник, и в принципе он разрушается", - сказал изданию Reuters эксперт по ледникам Люк Копленд.
В отличие от ледников, расположенных на суше, шельфовые ледники плавают в океане, и им обычно сотни и тысячи лет, и они очень толстые.
В Арктике температура воздуха повышается быстрее, чем где-либо в мире, что вызывает таяние ледников. Сегодня, например, полярные ледяные шапки тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-е годы.