Вакцина от коронавируса. ФОТО: joel bubble ben/Shutterstock

Президент России поручил сделать прививки от гриппа 60% населения, а тем временем фармацевтические компании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса.

5 118 новых случаев

В России за сутки выявлено еще 5 118 заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Накануне было 5 189 новых случаев, еще днем ранее - 5 212. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала это устойчивой тенденцией.

"Тренд у нас очень уверенный на снижение ежесуточного количества заболевших - или, скорее, выявленных инфицированных", - сказала она.

За сутки умерли 70 пациентов с Covid-19, общее число жертв коронавируса в России превысило 15 тысяч, число подтвержденных заражений выросло до 892 654.

В Москве за сутки выявлено 694 новых случая. "Ситуация стабильная, прирост составляет в течение последнего времени не более 0,3%", - сказал столичный мэр Сергей Собянин. Ранее он говорил, что нельзя расчитывать на дальнейшее снижение этого показателя, поскольку Москва - большой транзитный узел.

"Тревожным, конечно, фактом является нарастание ОРВИ и гриппа. Но будем, во-первых, готовиться к вакцинации", - сказал Собянин. Во-вторых, власти собираются разделить потоки больных.

Фармкомпании просят не спешить с вакциной

Тем временем Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в понедельник заявила, что государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавируса нужно отложить до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

В документе за подписью исполнительного директора АОКИ Светланы Завидовой, который оказался в распоряжении РБК, сказано, что участие в испытаниях разрабатываемой центром им. Гамалеи вакцины приняли участие менее 100 человек, когда в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах.

"При этом именно на третьей фазе испытаний - в рамках масштабных клинических исследований, соответствующих так называемому золотому стандарту (рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые) - собирается информация не только об эффективности вакцины, но и о ее безопасности для лиц с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями", - пишет издание.

Разработчики вакцины заявляли, что в первую очередь хотят прививать людей из группы риска, в том числе пенсионеров, хотя, как отмечает РБК, "на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей".

Премьер Михаил Мишустин в понедельник заявил, что регистрация вакцины ожидается уже скоро. "Мы также ожидаем, когда это случится, в ближайшее время, надеюсь", - сказал глава правительства.

AOKИ - некоммерческая организация, объединяющая участников российского рынка клинических исследований. В нее, в частности, входят крупнейшие мировые фармацевтические компании Pfizer, AstraZeneca, Bayer и др.

О том, что в России завершены клинические испытания первой вакцины от коронавируса, а уже в октябре должна начаться массовая вакцинация, 1 августа сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Три компании в сентябре должны начать промышленный выпуск этой вакцины, говорил министр промышленности Денис Мантуров.

Стремительные успехи России в изготовлении коронавирусной вакцины вызвали настороженность в Европе и США. В частности, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в США Энтони Фаучи высказывал сомнения в том, что тестирование вакцин в России и Китае было проведено надлежащим образом.

Путин просит привить 60% населения России от гриппа

Тем временем президент Путин поручил до 1 октября подготовиться к мероприятиям по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов.

Согласно поручению Путина, правительство должно обеспечить финансирование и предусмотреть вакцинацию от гриппа 60% населения страны.