"Классическая цветная революция": события в Беларуси в интерпретации российского ТВ

Об отключении мобильного интернета, а также избиениях и задержаниях российских журналистов в обоих студиях подробно не говорили.

Россия - друг Беларуси, Минску нужно стремиться к ней, а не к западным странам

Один из тезисов, который продвигали в обеих студиях: Россия - настоящий друг Беларуси, который поддерживал Лукашенко, и без дружбы с Москвой новому президенту будет трудно.

Протесты и тот факт, что западные страны раскритиковали выборы в Беларуси, - позитивный фактор для России, объяснял на Первом канале профессор МГИМО Олег Барабанов: по его мнению, "это закрывает для Лукашенко путь на Запад".

Происходящее в Беларуси Барабанов сравнил с ситуациями в Ираке и на Украине, где, по его словам, некоторые представители элит пытались "заигрывать с Западом". "А итоге всегда один, удивительно", - вздыхал Анатолий Кузичев. В Беларуси, по словам Барабанова, таким "игроком" было министерство иностранных дел.

"Подчистить прозападный белорусский МИД" Лукашенко предлагали и на России-1 - об этом говорил политолог Корнилов. Лукашенко он посоветовал не "играть в многовекторность", а сохранять "братские отношения".

В студии Первого канала Иван Коновалов объявил о том, что один из сценариев белорусских выборов был направлен на ухудшение отношений Москвы и Минска: "Пытались разыграть карту 33 российских граждан, (задержанных в Минске перед выборами, власти назвали их представителями российской "ЧВК Вагнера". - Би-би-си), это нужно было, чтобы "батьку" оттолкнуть от России... Безусловно, это не получилось. Отметим хорошую работу наших спецслужб".

Белорусский политолог Болкунец выразил мнение, что без помощи России Беларуси будет "сложно выйти из кризиса".

Профессор Барабнов отметил, что в Москве по ходу президентской кампании были разные мнения по поводу того, как относиться к выборам в Беларуси. "Три важнейших страны - Россия, Китай, Казахстан - поддержали Лукашенко. У нас в стране была дискуссия. Но решение президентом Владимиром Путиным принято, и оно правильно", - заключил он.

"Есть такой термин "братский народ". Но мы жить можем только в парадигме, что мы "один народ". Только так можно продвигать свои интересы и быть успешным. Нет никакого "братского народа", есть единый", - подвел итог обсуждению ведущий Анатолий Кузичев.

Что сейчас происходит в Беларуси

Утром в понедельник ЦИК объявил, что, по официальным данным, на выборах вновь победил действующий президент Александр Лукашенко с 80,2% голосов. У его основной соперницы, кандидата от оппозиции Светланы Тихановской - 9,9%. Ее штаб эти результаты не признает.

Ночью в Минске и других городах Беларуси прошли протесты, в некоторых местах они переросли в столкновения с ОМОНом. Акции жестко разгонялись с применением спецсредств - водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль.

За ночь было задержано около трех тысяч человек. Среди активистов есть раненые, власти также заявили о десятках пострадавших сотрудниках милиции. По словам Лукашенко, протестами управляли из-за рубежа. Самих митингующих он сравнил с овцами. СК Беларуси возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

СМИ сообщали о гибели одного из протестующих, Евгения Заичкина, после того, как на него наехал милицейский автозак. Би-би-си удалось связаться с его родными - они сообщили, что Заичкин жив.

В течение всего дня в Минске были перебои с мобильным интернетом. Сообщалось о задержаниях журналистов, которые приехали освещать выборы. Например, съемочную группу канала "Дождь" уложили на асфальт, зафиксировали наручниками и выслали из страны.

О местонахождении нескольких репортеров, в том числе Семена Пегова (проект "WarGonzo") не было известно более десяти часов, сейчас его вызволением из минского ГУВД занимаются российские власти. С другими, например, Максимом Солоповым из "Медузы", нет связи до сих пор. От действий белорусских силовиков также пострадали журналисты RT, Sputnik и Daily Storm.

Несколько стран Евросоюза в понедельник заявили, что ЕС подозревает масштабные нарушения на выборах президента в Беларуси. Среди стран, поздравивших Лукашенко с победой - Россия, Казахстан и Китай.