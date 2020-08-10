"Классическая цветная революция": события в Беларуси в интерпретации российского ТВ

Русская служба Би-би-си посмотрела российские политические ток-шоу, в которых рассказали об убедительной победе Александра Лукашенко и "украинском сценарии" на протестах в Беларуси.
Протесты в Минске напоминают цветную революцию и проходят по "майданным" технологиям, а Александр Лукашенко одержал убедительную победу - такие выводы сделали эксперты в телеэфире российских политических ток-шоу по итогам президентских выборов в Беларуси. На госканалах увидели в ночных акциях "руку Запада" и обратили особое внимание на поздравления Лукашенко из Пекина и Москвы.
Итоги президентских выборов в Беларуси начали подводить на российских государственных телеканалах утром 10 августа. Ведущие новостных программ сконцентрировались на "безоговорочной" победе Александра Лукашенко, который, по заявлению ЦИКа, получил больше 80% голосов, и на поздравлениях, направленных ему Владимиром Путиным.
О ночном противостоянии протестующих и ОМОНа ведущие упоминали вскользь. Например, в 12-часовых новостях на Первом сообщили о том, что, "по данным ряда информагентств, сразу после закрытия участков в Минске и других городах прошли несанкционированные акции протеста… Впрочем, еще ночью МВД полностью взяло ситуацию под контроль".
В программе "Сегодня" на НТВ рассказывали о рекордно высокой явке и очередях в посольствах Беларуси и отсутствии нарушений на выборах. Что касается протестов, то, как уверяют на телеканале, "правоохранители пытались мирно пресечь беспорядки - усилили наряды, блокировали центральные районы и призывали всех разойтись - но в итоге для разгона толпы в ход пошли водометы, светошумовые гранаты и перцовый газ".
Подробнее результаты выборов по традиции разбирали эксперты крупнейших политических ток-шоу "Время покажет" и "60 минут", которые ежедневно выходят на Первом и "России-1".
Би-би-си рассказывает о главных тезисах высказанного ими.
Лукашенко одержал убедительную победу, а альтернативные опросы не вызывают доверия
Как и в новостных программах, в эфире ток-шоу ведущие и эксперты называли победу Александра Лукашенко убедительной и не вызывающей вопросов.
"Победа Лукашенко не вызывает сомнений, результат большой. Большинство населения его поддерживает. Понятно, что есть какое-то число населения Беларуси, которое живет в своей реальности, но такие люди есть в любой стране", - объяснял Максим Григорьев, директор фонда исследования проблем демократии на "России-1".
Ольга Скабеева, ведущая программы "60 минут", ради "объективности" обратила внимание на существование альтернативных экзитполов и результатов, но Григорьев в их подлинности усомнился.
Высказать альтернативную точку зрения попытался белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Он предположил, что Лукашенко вряд ли набрал на выборах больше 20%. Накануне на улицах белорусских городов не было сторонников действующего президента, заметил он.
"Мы понимаем, что оппозиционное меньшинство всегда более пассионарное. На улицу, как правило, выходят недовольные", - парировала Скабеева.
Политолог Владимир Корнилов в эфире "60 минут" усомнился в сообщениях о массовых вбросах за Лукашенко: "Можно сфальсифицировать 5-10%, но 70% - такой отрыв не нарисуешь. Смешными выглядят ссылки на экзитполы, которые распространяют "Радио Свобода" и "Голос Америки".
"Более чем убедительными" показатели Лукашенко назвал и Анатолий Кузичев, ведущий программы "Время покажет".
Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот в эфире Первого заверял собравшихся, что власть в Беларуси по-прежнему "сильна": "Кто бы что не говорил, у Тихановской есть процент поддержки… Но мы проснулись, все спокойно. У власти достаточно рычагов влияния и контроля за ситуацией. У оппозиции тоже есть поддержка, но она, слава богу, не так сильна внутри".
"Победа очевидна. Какой реальный масштаб - трудно оценить. Заявления Светланы Тихановской о том, что Лукашенко должен передать ей власть, не основаны ни на каких фактах", - подвел итог эксперт Первого, политолог Дмитрий Орлов.
Протесты развивались "по технологиям Майдана" и подпитывались западными странами
"Активисты готовят картинки для западных агентств. Что кричать и какие дороги перекрывать, кричат неприметные люди, Технологии не меняются со времен Майдана - первыми к ОМОНу идут молодые и крепкие провокаторы, следом в атаку бросается вся толпа", - таким закадровым текстом кадры акций протеста в Беларуси сопроводила Ольга Скабеева.
"Классическая цветная революция, когда необходимы сакральные жертвы, необходимо непризнание итогов выборов. Координированная поддержка западных стран, - соглашался с ведущей главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. - Даже белорусские коллеги признают, что за беспорядками стоят, разумеется, западные страны, в том числе члены НАТО".
Технологии были задействованы "классические", соглашался политолог Владимир Корнилов: "Я читал брошюры, которые подкидывали оппозиционные сайты, это была копия Майдана - объяснялось, что нужно надеть, что взять на этот протест. Причем их распространили еще тогда, когда результаты выборов объявлены не были".
Максим Григорьев обещал собравшимся в студии "России-1", что западные страны "продолжат попытки" раскачать ситуацию в Белоруссии: "Мы видели, как 20 лет на Украине к "Евромайдану" готовятся. Вот точно так же сейчас в Белорусии ведется подготовка людей, покупается интеллигенция, которой выделяют гранты, ведется подготовка боевиков, в том числе в других странах".
Дмитрий Орлов в эфире Первого канала неожиданно высказал другую точку зрения. "В таких выборах всегда есть внешнее влияние, но в действиях главного оппонента Лукашенко, Светланы Тихановской, я не наблюдал ярко выраженной сценарной линии", - сказал эксперт. По его словам, происходящее - "скорее, реакция на ход избирательной кампании", и если бы власть во время нее вела себя "менее агрессивно", протестов удалось бы избежать.
Политолог Болкунец на "России-1" отметил, что происходящее на улицах в Беларуси "вызывает тревогу", но тут же добавил, что Александр Лукашенко "делает все правильно".
Ольга Скабеева во время эфира активно разоблачала "фейки", которые, по ее мнению, распространяют оппозиционно настроенные издания - в том числе о смерти одного из протестующих под колесами автозака и о том, что самолет, связанный с семьей Лукашенко, ночью улетел из Минска в Турцию.
Об отключении мобильного интернета, а также избиениях и задержаниях российских журналистов в обоих студиях подробно не говорили.
Россия - друг Беларуси, Минску нужно стремиться к ней, а не к западным странам
Один из тезисов, который продвигали в обеих студиях: Россия - настоящий друг Беларуси, который поддерживал Лукашенко, и без дружбы с Москвой новому президенту будет трудно.
Протесты и тот факт, что западные страны раскритиковали выборы в Беларуси, - позитивный фактор для России, объяснял на Первом канале профессор МГИМО Олег Барабанов: по его мнению, "это закрывает для Лукашенко путь на Запад".
Происходящее в Беларуси Барабанов сравнил с ситуациями в Ираке и на Украине, где, по его словам, некоторые представители элит пытались "заигрывать с Западом". "А итоге всегда один, удивительно", - вздыхал Анатолий Кузичев. В Беларуси, по словам Барабанова, таким "игроком" было министерство иностранных дел.
"Подчистить прозападный белорусский МИД" Лукашенко предлагали и на России-1 - об этом говорил политолог Корнилов. Лукашенко он посоветовал не "играть в многовекторность", а сохранять "братские отношения".
В студии Первого канала Иван Коновалов объявил о том, что один из сценариев белорусских выборов был направлен на ухудшение отношений Москвы и Минска: "Пытались разыграть карту 33 российских граждан, (задержанных в Минске перед выборами, власти назвали их представителями российской "ЧВК Вагнера". - Би-би-си), это нужно было, чтобы "батьку" оттолкнуть от России... Безусловно, это не получилось. Отметим хорошую работу наших спецслужб".
Белорусский политолог Болкунец выразил мнение, что без помощи России Беларуси будет "сложно выйти из кризиса".
Профессор Барабнов отметил, что в Москве по ходу президентской кампании были разные мнения по поводу того, как относиться к выборам в Беларуси. "Три важнейших страны - Россия, Китай, Казахстан - поддержали Лукашенко. У нас в стране была дискуссия. Но решение президентом Владимиром Путиным принято, и оно правильно", - заключил он.
"Есть такой термин "братский народ". Но мы жить можем только в парадигме, что мы "один народ". Только так можно продвигать свои интересы и быть успешным. Нет никакого "братского народа", есть единый", - подвел итог обсуждению ведущий Анатолий Кузичев.
Что сейчас происходит в Беларуси
Утром в понедельник ЦИК объявил, что, по официальным данным, на выборах вновь победил действующий президент Александр Лукашенко с 80,2% голосов. У его основной соперницы, кандидата от оппозиции Светланы Тихановской - 9,9%. Ее штаб эти результаты не признает.
Ночью в Минске и других городах Беларуси прошли протесты, в некоторых местах они переросли в столкновения с ОМОНом. Акции жестко разгонялись с применением спецсредств - водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль.
За ночь было задержано около трех тысяч человек. Среди активистов есть раненые, власти также заявили о десятках пострадавших сотрудниках милиции. По словам Лукашенко, протестами управляли из-за рубежа. Самих митингующих он сравнил с овцами. СК Беларуси возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.
СМИ сообщали о гибели одного из протестующих, Евгения Заичкина, после того, как на него наехал милицейский автозак. Би-би-си удалось связаться с его родными - они сообщили, что Заичкин жив.
В течение всего дня в Минске были перебои с мобильным интернетом. Сообщалось о задержаниях журналистов, которые приехали освещать выборы. Например, съемочную группу канала "Дождь" уложили на асфальт, зафиксировали наручниками и выслали из страны.
О местонахождении нескольких репортеров, в том числе Семена Пегова (проект "WarGonzo") не было известно более десяти часов, сейчас его вызволением из минского ГУВД занимаются российские власти. С другими, например, Максимом Солоповым из "Медузы", нет связи до сих пор. От действий белорусских силовиков также пострадали журналисты RT, Sputnik и Daily Storm.
Несколько стран Евросоюза в понедельник заявили, что ЕС подозревает масштабные нарушения на выборах президента в Беларуси. Среди стран, поздравивших Лукашенко с победой - Россия, Казахстан и Китай.
В понедельник несогласные с итогами выборов вновь собираются выйти на улицу. На некоторых белорусских предприятиях начались забастовки.