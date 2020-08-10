Названы лучший футболист и лучший тренер июля в Эстонии

В высшем дивизионе чемпионата Эстонии по футболу выбрали лучших тренера и игрока по итогам выступлений команд в июле, пишет Rus.ERR.
Лучшим футболистом июля стал 24-летний российский полузащитник "Нымме Калью" Амир Натхо, который в пяти матчах забил два гола и отдал две результативные передачи. С участием Натхо, которые все пять поединков начинал в стартовом составе, "Калью" в июле одержал три победы и дважды сыграл вничью.
Лучшим тренером июля стал наставник столичной "Флоры" Юрген Хенн. Под его руководством команда выиграла в прошлом месяце четыре матча из пяти, взяв верх над "Пайде" (3:1), "Левадией" (3:1), "Нымме Калью" (4:0) и "Калевом" (2:1).