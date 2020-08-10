Остановить коронавирус: восемь тартуских баров закрываются на неделю

С седьмого августа в заведениях общественного питания и развлечений в Тарту не разрешено продавать алкоголь после 23:00. Хотя алкогольные напитки по-прежнему можно подавать в более ранние часы, бары решили отказаться от этой возможности.

«Мы сделали все, что в наших силах, чтобы воспрепятствовать распространению вируса, максимально сохранив обычный распорядок дня. Мы задумались с тартускими барами и обнаружили, что есть еще одна, еще более эффективная мера. Поэтому вместе мы решили полностью закрыть двери на неделю», - говорится в совместном заявлении баров.

Заявление подписали Genialistide Klubi, Barlova, Kivi, Möku, Naiiv, Trepp, ULA baar и Zavood.

«Как дети одной деревни, которые предпочли бы летом бегать по дворам родного края, мы вместо этого отправимся в коллективный отпуск, насладимся приятным августом на свежем воздухе, последим за своим здоровьем и приглашаем всех сделать то же самое. В рамках доброй воли и здравого смысла! Давайте сделаем это ненадолго, но как следует, чтобы идти дальше оправившимися и здоровыми. Берегите себя и других. Увидимся на следующей неделе!» - говорится в совместном заявлении.