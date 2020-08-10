Михаил Лотман: результаты президентских выборов в Белоруссии фальсифицированы

«Независимые экзитполы показывают, что главному кандидату от оппозиции Светлане Цихановской выражают поддержку почти 70 процентов опрошенных, тогда как результаты официальных опросов дают нынешнему президенту Белорусии Александру Лукашенко до 79% поддержки. Даже если поставить под сомнение точность независимых опросов, поскольку они были проведены в основном в городах, где у оппозиции больше сторонников, все равно оппозиция должна была выиграть эти выборы», - считает Лотман.

«Весь мир видел на экранах телевизоров огромные очереди к избирательным участкам, таких в Белоруссии прежде не видели, было видно, с каким подъемом люди шли голосовать, как они настроены против Лукашенко. Но Лукашенко предпочел демонстративно проигнорировать пожелания избирателей».

По мнению Лотмана, в связи с этой ситуацией в Белоруссии у Эстонии, как и у других демократических стран, два основных интереса. «Не вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии, Эстония заинтересована в сохранении независимости Белоруссии и в обеспечении прав человека, то есть, свободы слова и собраний, а также честных выборов».